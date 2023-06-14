發現「鯨魚會唱歌」的科學家癌逝 當年意外終結商業捕鯨
50多年前發現鯨魚會唱歌而激起全球保育運動的科學家派恩(Roger Payne)日前因癌症去世，享壽88歲。
這個影響世人的重大發現源自於派恩1967年在百慕達進行研究時，一位海軍工程師提供監聽俄羅斯潛艇時錄下的奇怪水下聲音，請他鑑定；派恩幾乎馬上就認定那是鯨魚相互哼唱的歌曲。
派恩將這個發現視為激勵人們拯救鯨魚的大好機會，1970年製作「大翅鯨之歌」(Songs of the Humpback Whale)專輯，意外激起終結商業捕鯨、拯救鯨魚免於滅絕的全球運動。
派恩2021年接受生態國際期刊Nautilus Quarterly訪問時提到，當年在研究船嘈雜機艙裡第一次聽到錄音，幾乎馬上知道那確實是鯨魚的聲音；他又說，「我所聽到的讓我大吃一驚，終於有機會讓世人對搶救鯨魚免於滅絕感興趣。」
派恩10日因骨盆癌去世；派恩出身於紐約市，1953年進入哈佛大學就讀，1961年取得康乃爾大學博士學位，他一直工作到兩年前才退休。晚年與太太定居在佛蒙特州。
派恩與動物學者前妻凱蒂(Katy Payne)育有四個子女，兩人1960年代末用原始設備錄製大翅鯨聲音，大翅鯨有時連續唱出怪異、複雜的歌曲半小時以上。
發現鯨魚歌聲產生巨大影響，許多反戰抗議人士將拯救動物及環境視為倡議新主題，「拯救鯨魚」這幾個字無處不在。鯨魚歌聲並透過各種管道引發人們想像，1979年一期「國家地理雜誌」(National Geographic)附有「大翅鯨之歌」精選光碟，迄今仍是最暢銷環保專輯。
派恩1971年成立海洋聯盟(Ocean Alliance)為保護鯨魚和海豚發聲，目前總部設在麻州。
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