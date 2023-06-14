發現「鯨魚會唱歌」的科學家癌逝 當年意外終結商業捕鯨

50多年前發現鯨魚會唱歌而激起全球保育運動的科學家派恩日前因癌症去世，享壽88歲。(美聯社)

50多年前發現鯨魚會唱歌而激起全球保育運動的科學家派恩(Roger Payne)日前因癌症 去世，享壽88歲。

這個影響世人的重大發現源自於派恩1967年在百慕達進行研究時，一位海軍工程師提供監聽俄羅斯潛艇時錄下的奇怪水下聲音，請他鑑定；派恩幾乎馬上就認定那是鯨魚相互哼唱的歌曲。

派恩將這個發現視為激勵人們拯救鯨魚的大好機會，1970年製作「大翅鯨之歌」(Songs of the Humpback Whale)專輯，意外激起終結商業捕鯨、拯救鯨魚免於滅絕的全球運動。

派恩2021年接受生態國際期刊Nautilus Quarterly訪問時提到，當年在研究船嘈雜機艙裡第一次聽到錄音，幾乎馬上知道那確實是鯨魚的聲音；他又說，「我所聽到的讓我大吃一驚，終於有機會讓世人對搶救鯨魚免於滅絕感興趣。」

派恩10日因骨盆癌去世；派恩出身於紐約市 ，1953年進入哈佛大學就讀，1961年取得康乃爾大學博士學位，他一直工作到兩年前才退休 。晚年與太太定居在佛蒙特州。

派恩與動物學者前妻凱蒂(Katy Payne)育有四個子女，兩人1960年代末用原始設備錄製大翅鯨聲音，大翅鯨有時連續唱出怪異、複雜的歌曲半小時以上。

發現鯨魚歌聲產生巨大影響，許多反戰抗議人士將拯救動物及環境視為倡議新主題，「拯救鯨魚」這幾個字無處不在。鯨魚歌聲並透過各種管道引發人們想像，1979年一期「國家地理雜誌」(National Geographic)附有「大翅鯨之歌」精選光碟，迄今仍是最暢銷環保專輯。

派恩1971年成立海洋聯盟(Ocean Alliance)為保護鯨魚和海豚發聲，目前總部設在麻州。