Google搜尋「這2字」突見神秘圓球 圖片、文字全被吃掉

日本網友發現，只要在Google上搜尋「塊魂」2個字，就能玩到神祕小遊戲。（取材自Google網頁畫面）

搜尋引擎Google 不時會推出小遊戲與使用者互動，許多設計常讓民眾們驚艷不已。近來，一則消息在推特 上掀起討論，日本 網友發現只要在Google上搜尋「2個字」就會出現小遊戲，一顆神秘圓球會出現在畫面正中央，使用者只要控制這顆圓球，就能「黏住」任何東西，網頁上的圖片、文字及搜尋框都能輕鬆「變不見」！

日本網友發現，只要在Google上搜尋「塊魂」2個字，就能在網頁上試玩小遊戲。以電腦版網頁測試，在Google輸入「塊魂」進行搜尋，點選頁面右上角的「圓球圖案」，一顆神秘圓球就會出現在網頁正中央，使用者可用鍵盤的方向鍵控制圓球，圓球會黏住搜尋頁面上的各種東西，無論是照片、文字或搜尋框都可以被圓球「一併帶走」。

除了電腦版外，手機無論是iOS或Android系統也同樣能試玩到這款小遊戲，只要在Google上搜尋「塊魂」，再點選頁面上的「圓球圖案」，待神秘圓球跳出後，便能以手指控制圓球進行遊戲。

神奇的遊戲立刻在推特上掀起討論，許多網友試玩後紛紛留言表示，「圓球會把文字一個一個捲進去，超有趣！」、「沒事的人可以去Google搜尋看看，這到底是怎麼做到的？」、「這功能太神秘了」、「沒想到用網頁就能玩到塊魂，真是太棒了」。

「塊魂」是南夢宮（NAMCO）推出的一款遊戲，玩家透過搖桿操縱塊魂，來進行如同滾雪球般把球變大的動作，將遊戲中的物品一一黏起，並完成關卡目標。