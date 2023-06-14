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一喝巴菲特鍾愛的可口可樂口味 她臉色大變：這味道很熟悉

聯合新聞網／即時報導
過去可口可樂公司曾在大陸推出貼有股神巴菲特肖像的櫻桃可口可樂。（Getty Images資料照片）
過去可口可樂公司曾在大陸推出貼有股神巴菲特肖像的櫻桃可口可樂。（Getty Images資料照片）

可口可樂被認為是「肥宅快樂水」，也不定期會推出新的口味刺激消費者味蕾，讓民眾上課工作之餘，喝了可以提神醒腦。近日有台灣女網友嘗試喝了可口可樂的新口味，發現自己不太能接受味道，甚至形容聞起來像「廁所清潔劑」，貼文曝光後引發網友一陣討論。

可口可樂4月推出經典口味回歸的「香草口味」及「櫻桃口味」，兩款可樂包裝都採用吸睛又搶眼的漸層包裝，香草口味用棕黃色漸層包裝，櫻桃口味則用紫紅色漸層包裝。不過香草口味只在統一超商獨家上架，而櫻桃口味則得去全家超商才買得到。

可口可樂櫻桃口味限定回歸。（圖：可口可樂公司提供）
可口可樂櫻桃口味限定回歸。（圖：可口可樂公司提供）

原PO在Dcard發文表示，她最近去全家買了可口可樂新推出的櫻桃口味，因為好奇味道想嘗鮮一下，沒想到才喝一口，味道卻超乎想像，原PO形容，櫻桃口味喝下去有一股淡淡的杏仁味，聞起來也和廁所清潔劑香味很像，「我突然想起昨天打掃廁所的清潔劑，把它們同時打開聞，真的一模一樣！我還拿可樂給我媽聞，我媽以為我在做什麼實驗，把清潔劑放進去可樂裡，還叫我不要喝」。

最後原PO秉持著對杏仁的熱愛，很快地喝完了一整瓶，但仍無法接受櫻桃口味整體味道，並發文附上可口可樂的照片，詢問其他網友是否喝過櫻桃口味，「真的超級像廁所清潔劑，有沒有人也喝過有共鳴的？」。

該則貼文曝光後掀起討論，不少Dcard網友紛紛留言，「櫻桃口味的可樂真的世界噁心，在美國喝過一次，喝兩口就倒掉了」、「我有喝過！超級像清潔劑的味道」、「不知道喝完能不能清潔我的消化系統」。也有PTT鄉民將櫻桃口味和香草口味做比較，「記得香草是原味以外唯一好喝的」、「香草味道就加一點料而已，櫻桃是真的噁」、「明明香草跟櫻桃口味都好喝啊」。

路透曾報導，股神巴菲特經常說自己每天都喝5杯可樂，其中最愛的就是櫻桃口味，過去可口可樂公司在中國推出限定版的櫻桃口味時，在巴菲特授權之下，直接將他的頭像印製在包裝，讓巴菲特成為櫻桃口味的「代言人」。

一名女網友抱著嘗鮮的心情，喝了可口可樂4月推出的新口味，結果一聞味道卻難以接受。...
一名女網友抱著嘗鮮的心情，喝了可口可樂4月推出的新口味，結果一聞味道卻難以接受。 （Getty Images資料照片）

可口可樂 巴菲特 超商

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