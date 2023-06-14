美味紅到國際 馬來西亞研究將「肉骨茶」列傳統美食遺產

肉骨茶究竟是否應列為大馬傳統美食，最近成為國會議論焦點，美食業者也籲請將肉骨茶（圖）美食發揚光大。（中央社）

肉骨茶究竟是否應列為大馬傳統美食 ，最近成為國會議論焦點。美食業者也籲請將肉骨茶美食發揚光大，馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信最終決定要以開放性思維，研究將肉骨茶列美食遺產。

肉骨茶是大馬道地華人 美食之一，也是外國觀光客慕名品嚐或Youtuber宣傳打卡焦點。根據國家遺產法，截至2023年有多達213種的各州和各種族傳統食品被認可為國家遺產，肉骨茶未列其中，成為遺珠之憾。

大馬國會議員上週在國會質詢肉骨茶何時能成為大馬傳統美食，不論是馬來西亞10大和30大美食中都沒有肉骨茶蹤影；另有國會議員盼政府應致力把椰漿飯、肉骨茶和叻沙列為國民美食。

旅遊、藝術及文化部（MOTAC）副部長凱魯菲道斯（Khairul Firdaus Akbar Khan）答詢稱，各種食品欲列入大馬傳統美食，各種族都能享用是首要條件，例如雞骨茶（Bak Kut Teh Ayam）。

凱魯菲道斯的答覆引發軒然大波，馬來西亞劉氏總會副總會長劉春認為，肉骨茶由巴生地區的華人發明，在大馬有數十年歷史，不僅是國際知名美食之一，也成為大馬的非穆斯林社會、尤其是華人日常傳統美食，應被列入國家傳統美食和遺產。

大馬媒體引述華總會長吳添泉觀點報導，大馬是多元種族、宗教和文化組成的國家，不論是否是清真美食，都是屬於馬來西亞各種族飲食文化一部分，各有獨特之處，不能以宗教和種族色彩劃分等級。

根據吳添泉觀點，肉骨茶早已是全球老饕慕名而來的首選道地美食之一，業者更相繼推出諸如雞骨茶、海鮮肉骨茶等所謂「周邊產品」，或是讓穆斯林族群可以享用的肉骨茶麵包。大馬應把馬來西亞巴生獨有傳統美食肉骨茶申請列入聯合國教科文組織的非物質文化遺產，避免被其他鄰近國家捷足先登。

馬來西亞姑蘇廚業茶酒樓聯合總會總會長黃守群也以鄰國為例，說明新加坡 把美食擺在超然地位，全力推廣，把道地美食發揮得淋漓盡致。民以食為天，美食應凌駕於種族宗教之上，大馬擁有的多元種族與文化成為美食天堂的首要條件。

身為旅遊、藝術及文化部的最高首長張慶信認為，肉骨茶在大馬有悠久的歷史，大馬的多元種族與人民都曾經品嚐不同口味的肉骨茶，肉骨茶最初由草藥煲製而成，逐漸再演變為海鮮肉骨茶、雞肉與羊肉等不同口味肉骨茶，外界應以開放思維看待這個課題。