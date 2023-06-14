我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯訪華前與中外長通話 秦剛籲停止干涉中國內政

剛與拜登合影 跨性網紅白宮露奶 被禁再參加活動

美味紅到國際 馬來西亞研究將「肉骨茶」列傳統美食遺產

中央社／吉隆坡14日專電
肉骨茶究竟是否應列為大馬傳統美食，最近成為國會議論焦點，美食業者也籲請將肉骨茶（圖）美食發揚光大。（中央社）
肉骨茶究竟是否應列為大馬傳統美食，最近成為國會議論焦點，美食業者也籲請將肉骨茶（圖）美食發揚光大。（中央社）

肉骨茶究竟是否應列為大馬傳統美食，最近成為國會議論焦點。美食業者也籲請將肉骨茶美食發揚光大，馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信最終決定要以開放性思維，研究將肉骨茶列美食遺產。

肉骨茶是大馬道地華人美食之一，也是外國觀光客慕名品嚐或Youtuber宣傳打卡焦點。根據國家遺產法，截至2023年有多達213種的各州和各種族傳統食品被認可為國家遺產，肉骨茶未列其中，成為遺珠之憾。

大馬國會議員上週在國會質詢肉骨茶何時能成為大馬傳統美食，不論是馬來西亞10大和30大美食中都沒有肉骨茶蹤影；另有國會議員盼政府應致力把椰漿飯、肉骨茶和叻沙列為國民美食。

旅遊、藝術及文化部（MOTAC）副部長凱魯菲道斯（Khairul Firdaus Akbar Khan）答詢稱，各種食品欲列入大馬傳統美食，各種族都能享用是首要條件，例如雞骨茶（Bak Kut Teh Ayam）。

凱魯菲道斯的答覆引發軒然大波，馬來西亞劉氏總會副總會長劉春認為，肉骨茶由巴生地區的華人發明，在大馬有數十年歷史，不僅是國際知名美食之一，也成為大馬的非穆斯林社會、尤其是華人日常傳統美食，應被列入國家傳統美食和遺產。

大馬媒體引述華總會長吳添泉觀點報導，大馬是多元種族、宗教和文化組成的國家，不論是否是清真美食，都是屬於馬來西亞各種族飲食文化一部分，各有獨特之處，不能以宗教和種族色彩劃分等級。

根據吳添泉觀點，肉骨茶早已是全球老饕慕名而來的首選道地美食之一，業者更相繼推出諸如雞骨茶、海鮮肉骨茶等所謂「周邊產品」，或是讓穆斯林族群可以享用的肉骨茶麵包。大馬應把馬來西亞巴生獨有傳統美食肉骨茶申請列入聯合國教科文組織的非物質文化遺產，避免被其他鄰近國家捷足先登。

馬來西亞姑蘇廚業茶酒樓聯合總會總會長黃守群也以鄰國為例，說明新加坡把美食擺在超然地位，全力推廣，把道地美食發揮得淋漓盡致。民以食為天，美食應凌駕於種族宗教之上，大馬擁有的多元種族與文化成為美食天堂的首要條件。

身為旅遊、藝術及文化部的最高首長張慶信認為，肉骨茶在大馬有悠久的歷史，大馬的多元種族與人民都曾經品嚐不同口味的肉骨茶，肉骨茶最初由草藥煲製而成，逐漸再演變為海鮮肉骨茶、雞肉與羊肉等不同口味肉骨茶，外界應以開放思維看待這個課題。

美食 華人 新加坡

上一則

飛機上有萌寵 「獨眼橘貓」直奔廚房前轉圈趴下 吸引百萬次觀看

延伸閱讀

慶祝父親節 洛杉磯百家連鎖特色餐廳推美食

慶祝父親節 洛杉磯百家連鎖特色餐廳推美食
脫口秀拿馬航案作段子 紐約大馬同胞燒照片抗議

脫口秀拿馬航案作段子 紐約大馬同胞燒照片抗議
新加坡脫口秀演員拿馬航開玩笑 網路罵聲一片

新加坡脫口秀演員拿馬航開玩笑 網路罵聲一片
苦等8個月的新車 上路不到2小時變廢鐵 大馬車主心痛

苦等8個月的新車 上路不到2小時變廢鐵 大馬車主心痛

熱門新聞

根據星座的不同，對事情的思考速度可能也不同。示意圖。（取材自ingimage）

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

2023-06-11 04:25
圖為疑似兩人在酒店的影片截圖。（取材自推特）

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

2023-06-08 08:13
漢克斯表示她入住飯店時，有兩項東西絕對不會使用。（取材自canva）

前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住

2023-06-12 00:16
飼主讓她剛整理乾淨的薩摩耶犬和哈士奇單獨一起玩，結果弄得滿身泥巴髒兮兮。(取材自微博)

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

2023-06-12 22:05
一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上。（截圖自reddit）

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

2023-06-06 00:24
胡歌又抱了吳磊。（影片截圖）

「夢回梅長蘇和飛流」胡歌又把吳磊抱起來了

2023-06-09 20:13

超人氣

更多 >
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用
罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說

罐頭沒吃完 把食物留在罐內安全嗎？農業部這樣說
前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高