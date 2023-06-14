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飛機上有萌寵 「獨眼橘貓」直奔廚房前轉圈趴下 吸引百萬次觀看

聯合新聞網／ 即時報導
有乘客拍下橘貓在機艙逛大街。(影片截圖)
有乘客拍下橘貓在機艙逛大街。(影片截圖)

根據《Daily Star》報導，一名網友日前搭乘達美航空（Delta Air Lines），意外在機艙裡看到有隻獨眼橘貓在走道溜搭，最後還在廚房前趴下準備起飛，13秒的超萌影片吸引世界各地網友朝聖。

從該名網友拍攝的影片可以看到，機艙裡的乘客都已經就定位，但走道上卻有一隻橘貓仍在遊蕩，轉了一圈蹭來蹭去之後，最後直接離廚房最近的地方趴下休息，彷彿已經為起飛做好準備姿勢。可愛卻相當異常的狀況逗樂空服人員，不斷詢問乘客檢查自己的包包，查看是否有貓咪意外逃出籠子。

一般來說寵物會被另外安置在貨艙，然而這隻橘貓身上有著胸背帶，被懷疑可能是其中某位乘客的「情感支持動物」，部分航空公司允許飼主在座位帶著情感支持動物一同旅行。

短短13秒的影片已經吸引超過900萬次觀看，許多網友紛紛大讚「有貓讓旅程變得更有趣」「我自願照顧這隻貓」「有夠可愛」「我也想搭這台飛機」「名符其實『貓從袋子裡跑出來』」 。

@diet.bean This one eyed cat got out and I had to save it during takeoff.   Hero…🦸‍♂️ #catsoftiktok #deltaairlines #catslovers ♬ original sound - 🐐

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