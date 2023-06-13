3星座「超級戀愛腦」獅子自以為、雙魚沒愛情會死

雙子座不喜歡面對現實。(取材自pexels)

面對愛情，很多人都容易一頭栽進去，也有人是走理性路線，其中有3星座，一般時候，大家都以為很聰明又理性，但是一遇到愛情，卻是秒淪陷，變成戀愛腦，別人怎麼勸都勸不聽啊。

獅子座

生性高傲的獅子，天生帶有滿滿的自信，但獅子一旦深愛一個人時，會不顧一切的給予。獅子喜歡用自己的意願改變別人，或是情緒勒索，從來也不願意為了別人來改變自己。有時候自己過得不好或意識到自己愛錯人，也不願意大方地承認，用面子撐著讓自己活受罪，即使愛的痛苦，也要努力讓周圍的人感受到獅子自以為的幸福。

雙魚座

雙魚座是天生的戀愛腦。簡單的說雙魚座就是「為愛而生」的一個星座。雙魚的世界裡如果沒有愛情，會直接崩解，所以心中總是抱持著美好的愛情發生跟降臨。說到心軟的星座，那雙魚一定是榜首，如果遇到心術不正的人，雙魚座也只會摸摸鼻子，因為雙魚總把這個世界想像得如此美好，不願意正面的去迎接那些自己無法面對的事實，哪怕一錯再錯。

摩羯座

外柔內剛的星座就屬土象星座的摩羯莫屬。看似弱不經風沒有殺傷力，但骨子裡卻特別有主見跟想法。許多事情摩羯座都非常有自知之明，所以摩羯座喜歡找與自己性格互補的人談感情，一旦遇到真心喜歡，就會全心全意的投入，會把全部的責任承擔於一身，所以談起感情來摩羯座是特別的累。如果遇到對方不領情、被利用的對象，久而久之即便覺得不平衡，加上自己的心軟，也不會隨意地走出，也是戀愛腦一枚。