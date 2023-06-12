「性騷、餵毒」連環爆 星座專家唐綺陽：爛事延續到2026

星座專家唐綺陽。（記者林澔一／攝影）

台版Me Too自政壇爆發後，杏壇、文壇、體育界陸續有受害者出面指控過去遭受的性騷 情況；此外，新北幼兒園餵藥事件持續延燒。對此，唐綺陽則以星座角度分析，直言「這類本不見光之事」將會延續到2026年2月。

唐綺陽11日在臉書 發文，利用「星象角度」來分析近來熱門的兩議題，並指出有許多人震驚於「受害者竟這麼多」、「完全看不出來」，是因為他們未必能看到「偽君子」的真面目，誤以為這世界很美好、一切正常。

不過，唐綺陽卻語帶保留表示：「這些絕對只是冰山一角」，直指「不見光的爛事比你我能想像的還多，土星在雙魚要待到2026年2月，垃圾要清這麼久，你覺得數量會少嗎？」直言目前只是開場，等到未來機緣到了，自然就會被揭露，預言類似的爛事會直至「2026年2月」，「有『兩年九個月』時間，所以不著急」。

唐綺陽強調，「我深深相信惡有惡報，只是時候到未到，現在，某些人的時候已到，多掙扎只有多難看，土海皆雙魚的未來三年，業力正包圍著我們。」並意有所指地表示：「該你們的因果報應，一個個來，別以為能跑得掉」。