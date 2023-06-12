前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住

漢克斯表示她入住飯店時，有兩項東西絕對不會使用。（取材自canva）

隨著疫情 解封，愈來愈多人安排旅遊行 程，出國更是會在外住宿好幾天。有一位前飯店經理透露旅客應該要在房間避免使用的「兩大物品」，甚至有人表示在飯店當過管家後，嚇到「再也不想入住了」。

根據每日郵報報導，梅麗莎·漢克斯 (Melissa Hanks) 為前飯店經理，她拍了TikTok表示自己入住飯店時，絕對不會使用的兩大東西，分別是「咖啡 機」和「洗髮、沐浴用品」。

漢克斯拍攝了咖啡機的畫面，她表示，許多咖啡機的過濾網很少被清洗，甚至根本沒有清洗過。另外她也警告不要使用可填充式瓶罐內的東西，像是沐浴乳、洗髮精，因為她曾看過有人在裡面裝除毛膏，嚇到她說不出話，「天知道裡面還會被裝什麼」。

該影片上線後已經超過170萬次觀看，不少旅客驚恐的回應，「我昨天才用可填充式的洗髮精，現在我嚇壞了」、「為什麼我在飯店的時候必須看到這個？」、「我再也不會在房間裡使用任何東西！」。