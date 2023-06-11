維也納讀成「維也辣」… 蔡少芬「港普」成浪姐搞笑擔當

蔡少芬的普通話逗樂很多人。(取材自微博)

人氣綜藝「乘風2023」經過兩輪公演及淘汰後，剩下的25位「姐姐」繼續施展渾身解數，邁向終極舞台。近期一集中，蔡少芬與賈靜雯、謝娜、劉雅瑟等人組隊演繹跳唱歌曲「下個，路口，見」，其中「搞笑擔當」蔡少芬繼續在節目爆出不少笑話，為緊張賽事增添歡樂。

香港 01報導，向來被歸類「港普」一族的蔡少芬，不僅要面對唱歌、舞蹈的挑戰，更不時被考起普通話。

歌曲「下個，路口，見」其中一句歌詞「維也納」，蔡少芬誤讀「維也辣」，雖然排練時，一旁的賈靜雯與劉雅瑟不時糾正她的發音，但蔡少芬依然讀成「維也辣」，令她們又氣又好笑。

蔡少芬的「港普」笑點不只一樁，日前蔡少芬、陳嘉樺(Ella)與謝娜，在節目中應觀眾要求以普通話比試繞口令，蔡少芬引爆連串笑話，連擔任「乘風見證人」的黃曉明 ，亦不禁要求蔡少芬單獨講一次。讓蔡少芬氣笑大罵，「你是不是人？」

據悉，普通話一直是蔡少芬的弱點，「天不怕地不怕，就怕蔡少芬說普通話」，成網友間常常打趣的一句話，就連蔡少芬老公張晉也很認同。還有人說，蔡少芬說普通話就像在說相聲一樣，自帶喜劇效果，讓人捧腹大笑。