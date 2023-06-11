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「變形金剛6」空降北美票房冠軍 「蜘蛛人」退居第二名

中新社／洛杉磯11日電
「蜘蛛人：穿越新宇宙」在美國叫好又叫座。（取材自IMDb)
「蜘蛛人：穿越新宇宙」在美國叫好又叫座。（取材自IMDb)

最近一個月以來，北美周末票房排行榜榜首之位連續走馬換將。這個周末，「變形金剛」取代「蜘蛛人」成為新的周末票房冠軍。

據票房統計網站Box Office Mojo6月11日發布的電影市場數據，26部影片北美周末票房（9日至11日）報收約1.63億美元，與前一周末相比下跌約20%。9日亮相的「變形金剛：萬獸崛起」（Transformers: Rise of the Beasts）首映周末票房約得6050萬美元，占該統計周期北美周末總票房三分天下。

 「變形金剛」科幻冒險動作電影系列於2007年面世，前六部影片全球總票房超過48億美元。最新推出的「變形金剛：萬獸崛起」IMDb評分6.6、MTC評分42、爛番茄新鮮度52%，CinemaScore打分為A－。

有觀眾表示，「變形金剛：萬獸崛起」劇情簡單、視覺和音效震撼，是一部解壓的「爆米花」電影。 「變形金剛：萬獸崛起」也是本期北美周末票房十強唯一的新面孔。

在新片衝擊下，奇幻冒險喜劇動畫片「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）第二個上映周末票房環比下跌54%，以約5543萬美元從上期榜單冠軍降至本輪排名第二位。這部時隔近5年再次推出的漫威「蜘蛛人宇宙」系列作品，迄今在北美地區收獲約2.25億美元票房，全球票房約3.13億美元。 

迪士尼真人版「小美人魚」（The Little Mermaid）以近45%環比跌幅、約2279萬美元周末票房，從上期榜單亞軍退居本輪排名第三位。目前這部奇幻歌舞愛情片北美累計票房約2.29億美元，全球票房已增至約4.14億美元。 

漫威超級英雄電影「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）以近703萬美元周末票房續居榜單第4位。目前這部科幻冒險動作片北美累計票房約3.35億美元，全球票房突破8億美元。 

動作冒險片「玩命關頭10」（Fast X）以約517萬美元周末票房降至本期榜單第6位。目前該片北美累計票房約1.38億美元；加上票房貢獻率接近八成的海外市場，迄今總票房約6.53億美元。 

「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）則以約212萬美元周末票房位列本期榜單第7名。自首映以來，這部經典遊戲改編動畫片已連續10周居北美周末票房十強，成為現榜單留駐時間最長的影片。目前該片北美累計票房約5.7億美元，全球票房近13.15億美元。

「變形金剛：萬獸崛起」是北美票房冠軍。（美聯社）
「變形金剛：萬獸崛起」是北美票房冠軍。（美聯社）

電影 蜘蛛人 漫威

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