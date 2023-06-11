我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

聯合新聞網／即時報導
根據星座的不同，對事情的思考速度可能也不同。示意圖。（取材自ingimage）
根據星座的不同，對事情的思考速度可能也不同。示意圖。（取材自ingimage）

每個人思考速度不同，同樣一件事情，有的人可能說一次就懂，也有的人需要花時間慢慢理解。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行對於理解事情的快慢效率。

第12名 金牛座

金牛座慢熱，往往需要花比較多的時間深思熟慮，才能想通一件事。

第11名 天蠍座

天蠍座會希望對每件事情都瞭解到透徹，因而需要時間研究。

第10名 雙魚座

雙魚座性格浪漫，對於要理解現實的事情比較不擅長。

第9名 魔羯座

魔羯座習慣用經驗去理解事情，並且會再三求證，所以得花不少功夫。

第8名 射手座

射手座雖然理解能力出色，但碰到沒興趣的事情，就會隨便打發掉。

第7名 獅子座

獅子座會用自己的節奏去瞭解事情，不拖延但也不求快。

第6名 巨蟹座

巨蟹座善於察言觀色，很快就能掌握其他人的狀況，因此非常適合服務業。

第5名 天秤座

天秤座有著理性的思考，以及掌握當下氣氛的能力，都有助於他們能夠快速理解事情。

第4名 處女座

處女座和雙子座一樣，守護星都是代表知性的水星。雖然理解能力出色，但是因為會花功夫再三確認，才讓他們排名擠不進前三名。

第3名 牡羊座

牡羊座直覺敏銳，即使本來對某件事情一無所知，但光是在初次碰到時，就會大概能察覺到事物的本質是什麼，又有哪些需要改進的地方。唯一會讓他們比較難以掌握的，恐怕只有戀愛方面的感情事而已。

第2名 水瓶座

睿智的水秤座就像是超高效能的電腦一樣，有著快速有效率的處理能力。不管再難的東西出現，他們都能立刻加以解讀。如果要比較和雙子座有什麼差別，只在於他們的好奇心沒那麼強烈而已。

第1名 雙子座

在代表知性的水星加持下，雙子座可以說是「舉一反三」，只要一點點蛛絲馬跡，就能推敲出整體事情的概況。與人聊天時，他們也能光從一句話甚至一個詞，就察覺到對方想要表達什麼，因此和不擅言詞的人，也能夠理解對方。

日本

上一則

楊紫瓊賞DIOR年度高級珠寶 凍齡完勝南韓花滑女王

延伸閱讀

星座／6月11日至6月17日金牛座朝氣滿滿 牡羊座財運不錯

星座／6月11日至6月17日金牛座朝氣滿滿 牡羊座財運不錯
12星座「由愛生恨」排行榜…這星座出問題「恨對方一輩子」

12星座「由愛生恨」排行榜…這星座出問題「恨對方一輩子」
星座／6月4日至6月10日金牛座運勢上升 摩羯座愛情很甜

星座／6月4日至6月10日金牛座運勢上升 摩羯座愛情很甜
星座／5月28日至6月3日 金牛座／艱難爬坡 巨蟹座／財運高照

星座／5月28日至6月3日 金牛座／艱難爬坡 巨蟹座／財運高照

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
圖為疑似兩人在酒店的影片截圖。（取材自推特）

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

2023-06-08 08:13
一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上。（截圖自reddit）

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

2023-06-06 00:24
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。(示意圖／ingimage)

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

2023-06-05 02:26
肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」二層的屋主，在掃下全部42套房後，未經物業同意，派出拆牆機打通整層樓層牆壁。（截圖自微博視頻號）

超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟

2023-06-06 03:52
AI生成的「如懿傳」時裝照。（取材自臉書＠清宮迷因）

AI生成搞笑「如懿傳」時裝 貴妃突然都有了火辣美腿

2023-06-05 07:25

超人氣

更多 >
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體
阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？