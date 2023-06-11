12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

根據星座的不同，對事情的思考速度可能也不同。示意圖。（取材自ingimage）

每個人思考速度不同，同樣一件事情，有的人可能說一次就懂，也有的人需要花時間慢慢理解。日本 網站「占TV」近來就分析12星座，排行對於理解事情的快慢效率。

第12名 金牛座

金牛座慢熱，往往需要花比較多的時間深思熟慮，才能想通一件事。

第11名 天蠍座

天蠍座會希望對每件事情都瞭解到透徹，因而需要時間研究。

第10名 雙魚座

雙魚座性格浪漫，對於要理解現實的事情比較不擅長。

第9名 魔羯座

魔羯座習慣用經驗去理解事情，並且會再三求證，所以得花不少功夫。

第8名 射手座

射手座雖然理解能力出色，但碰到沒興趣的事情，就會隨便打發掉。

第7名 獅子座

獅子座會用自己的節奏去瞭解事情，不拖延但也不求快。

第6名 巨蟹座

巨蟹座善於察言觀色，很快就能掌握其他人的狀況，因此非常適合服務業。

第5名 天秤座

天秤座有著理性的思考，以及掌握當下氣氛的能力，都有助於他們能夠快速理解事情。

第4名 處女座

處女座和雙子座一樣，守護星都是代表知性的水星。雖然理解能力出色，但是因為會花功夫再三確認，才讓他們排名擠不進前三名。

第3名 牡羊座

牡羊座直覺敏銳，即使本來對某件事情一無所知，但光是在初次碰到時，就會大概能察覺到事物的本質是什麼，又有哪些需要改進的地方。唯一會讓他們比較難以掌握的，恐怕只有戀愛方面的感情事而已。

第2名 水瓶座

睿智的水秤座就像是超高效能的電腦一樣，有著快速有效率的處理能力。不管再難的東西出現，他們都能立刻加以解讀。如果要比較和雙子座有什麼差別，只在於他們的好奇心沒那麼強烈而已。

第1名 雙子座

在代表知性的水星加持下，雙子座可以說是「舉一反三」，只要一點點蛛絲馬跡，就能推敲出整體事情的概況。與人聊天時，他們也能光從一句話甚至一個詞，就察覺到對方想要表達什麼，因此和不擅言詞的人，也能夠理解對方。