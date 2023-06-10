電視旁邊「4樣物品」千萬不要放 小心影響健康、電視容易壞

電視旁邊有些東西不要放。(取材自pexels)

在居家的時間中，不少人喜歡坐在客廳看電視，享受著追劇、看電影 的美好時光，但可曾想過有些東西不該放在電視機旁邊？這些東西會影響到視覺、聽覺產生負面的影響，甚至嚴重會影響到潛在的健康威脅。

一、鏡子

鏡子是家中最常見的物品之一，但絕對不該放置的位置就是電視旁邊。鏡子的反光折射，如果放在電視旁邊，會產生光線折射干擾，導致電視畫面出現閃爍、模糊、反光等問題，嚴重影響到觀看電視的效果，還會因為折射的光線，傷害眼睛，引起疲勞、不適感。

二、蠟燭、香薰

蠟燭跟香薰是重視質感生活必備的居家小物，但放在電視旁邊可能會帶來安全的隱患。蠟燭、香薰的煙霧，可能會增加電視機的散熱空間失調，嚴重可能會導致電視機的機體過燙，嚴重可能就會損壞電視，此外煙霧中的微小粒子也會附著在電視機螢幕上，影響畫面的清晰和觀賞效果。

現代社會的人，對於手機已經無法脫離了。但把手機放在電視旁邊可不是什麼明智之舉。手機會發射電磁波，而電視是個電子設備，也會產生電磁輻射。兩者疊加，可能對身體的健康，長期下來就會影響。

四、有水的東西

提到有水的東西，如花瓶、香薰機等，建議不要放在電視機旁邊，這是一個非常危險的行徑。畢竟電視機並沒有製作防水的功能，一旦不小心讓電視機碰觸到水分，或是不小心將水打翻碰觸到電視，可能裡面的主機板、複雜電路就會因此損壞、短路。因此為了安全起見，讓任何有水的東西都不要靠近電視機。