玩DNA檢測驚「男友是外甥」她崩潰：已懷了他的孩子

32歲孕婦發現男友竟是親外甥。(示意圖／ingimage)

「我萬萬沒想到，竟然會和摯愛有著血緣關係！」一名女網友崩潰發文，表示與小9歲的男友穩定交往3年，情侶之間該做的親密事全做了，肚子裡也懷有兩人的寶寶。但日前她卻發現男友對方竟是自己的外甥，這如同晴天霹靂的消息令兩人大受打擊。

據《鏡報》報導，一名女網友在Reddit論壇上娓娓道來，表示和男友自3年前開始交往，對方是當時她工作地點的大學實習生，起初兩人因年紀相差9歲，只是抱著好玩在一起，卻沒想到相處後「處處都合」，讓兩人覺得彼此是自己的命中註定。

交往的3年內，女子已為男友生下一個可愛的寶寶，目前肚中也還有一個7個月的小生命。但就在日前，她因一時好奇，跟風玩了網路上超紅的「DNA檢測 」，意外發現男友竟是她的親外甥！

原來，女子的姊姊因為年少就離家，並與家人斷了聯繫，沒人知道她在16歲就生下兒子（即女子的男友）。這晴天霹靂的消息令女網友相當崩潰，「我萬萬沒想到會和摯愛有著血緣關係！我現在不知道該怎麼辦⋯我現在才明白，那種吸引力和熟悉感，原來是因為我們有血緣關係。」

她說，自從知道兩人是親戚後，關係就回不去了，「現在他躺在我旁邊，感覺卻完全不一樣了。」男友也因為大受打擊，選擇離家搬到飯店居住。然而不幸中的大幸是，兩人的孩子經檢查後，並沒有基因缺陷或其他問題。

不少網友在讀完文章後，也對這個結果感到不可思議，並認為兩人都是受害者，「只要孩子都健康，那就這樣下去就好」、「如果除了你們沒有其他人知道，就把秘密帶進棺材吧」、「如果我是妳，我不會告訴任何人」、「你們跟孩子都是無辜的，就帶著秘密生活下去吧」。

玩DNA檢測驚「男友是外甥」她崩潰：已懷上他的孩子

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