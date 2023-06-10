查理辛女兒當「性工作者」被嫌不露兩點 放話一定脫光

珊米辛自認是「性工作者」，卻被抱怨連露兩點都不肯。(取材自Instagram)

「性工作者」讓人充滿想像的空間，卻有很多不同的營業型態，而知名男星查理辛（：Charlie Sheen）與龐德 女郎丹妮絲李察茲(Denise Richards)所生的大女兒珊米(Sami Sheen)，也自認是一位「性工作者」，但她目前只是設立了OnlyFans帳號而已。OnlyFans這個平台向來情色味極濃，經營者發布獨家影片，靠著會員付費賺取利潤 ，當然需要推出足夠吸引的內容，因此有些人尺度無上限，不僅能夠露的都露，連真槍實彈的性愛畫面也有。

珊米的父母都是觀眾熟悉的藝人，照理說不需要選擇這樣的方式來生活，丹妮絲對這個女兒很頭痛，也沒辦法制止，只能無奈的表示彼此都已經不住在一個屋簷下，到最後關於她的生活還是她自己決定。珊米就是想當「性工作者」，爸媽也拿她沒辦法，但她在OnlyFans上的表現好像也讓許多網友不很滿意，嫌她連露出胸部兩點都不行，怎麼像是「性工作者」？