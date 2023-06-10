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維持愛愛品質 泌尿科醫師建議這5件事不要做

聯合新聞網／即時報導
泌尿科醫師阿妮卡說有5種行為可能會影響行房表現。（示意圖／ingimage）
泌尿科醫師阿妮卡說有5種行為可能會影響行房表現。（示意圖／ingimage）

一名泌尿科醫師近期在社群媒體上分享5大不該做的事，表示這些行為可能會影響行房表現，吸引不少網友留言討論。

據每日郵報（Daily Mail）報導，阿妮卡（Anika Ackerman）是一名泌尿科醫師，經常在TikTok上分享自己的生活和醫學知識。近期她在TikTok上分享5件平常該避免的事，並指出這些行為可能會影響性慾和行房表現。

阿妮卡說，首先最該注意的就是睡眠不足。睡眠不足會影響當天的精神和情緒，但很多人不知道睡眠不足也會造成性慾低落。其次是飲酒過量，如果攝取過多酒精，可能馬上就會感覺到自己「抬不起頭」。

除此之外，吃得太多或太少、或是在愛愛時一成不變，也都會影響愛愛品質。如果平時生活壓力過大，也可能會導致性慾下降、行房表現變差。

這段影片吸引不少網友分享自身經驗，有網友說不管幾歲都應該要盡可能過健康的生活型態，才不會影響性生活。另一名網友則說，身為男人，糖是頭號敵人，咖啡因則是次要敵人。不過也有網友開玩笑說，他的性生活會出問題，是因為他「沒人可以共享性生活」。

社群媒體 TikTok 醫學

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