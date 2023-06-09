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睽違27年 世界小姐選美大賽將重返印度舉行

中央社／新德里9日專電
現任世界小姐、來自波蘭的畢勞斯卡（左）與現任印度小姐謝蒂（右）8日出席記者會。（Getty Images）
現任世界小姐、來自波蘭的畢勞斯卡（左）與現任印度小姐謝蒂（右）8日出席記者會。（Getty Images）

印度今年將主辦2023年世界小姐選美大賽，這也是這項盛事在睽違27年之後，再次重返印度舉行。

世界小姐組織（Miss World Organization）8日發布新聞稿，宣布了這項決定，並稱印度的豐厚文化、對女權以及多元化的提倡，已獲得認可。

印度上一次主辦世界小姐選美大賽是在1996年。

世界小姐組織主席兼執行長莫萊（Julia Morley）在新聞稿中說，她自從30多年前首次踏上印度之後，就深深愛上這個國家，如今已迫不及待地向全世界介紹印度獨特且多元的文化、以及世界級的美景。

今年2月，莫萊曾宣布今年的選美大賽將在阿拉伯聯合大公國舉辦，新聞稿並未說明更換地點的原因。

現任世界小姐、來自波蘭的畢勞斯卡（Karolina Bielawska）目前也在印度，為今年的盛事進行宣傳。她表示，印度的家庭觀、好客心以及對他人的尊重與關懷等核心價值，都很值得向全世界分享。

世界小姐組織暫未宣布賽事的時程，但預料會在11月至12月間舉行，超過130個國家的佳麗將會齊聚於印度，參加才藝、體育競賽以及慈善活動，展現才華、智慧與愛心，透過女性的力量為世界帶來改變。

印度佳麗曾分別在1966年、1994年、1997年、1999年、2000年和2017年，6度摘下世界小姐的后冠。

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