我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

嫌棄初戀改嫁豪門 她結婚6年後悔：有錢人飯碗真端不起

聯合新聞網／綜合報導
一名人妻發勸世文，奉勸那些想嫁入豪門的姊妹們請三思。（示意圖／ingimage）
一名人妻發勸世文，奉勸那些想嫁入豪門的姊妹們請三思。（示意圖／ingimage）

不少人都曾嚮往過嫁入豪門，期盼婚後能過上物質優渥的生活，不過卻有一名女網友發文勸世，表示自己當初嫌棄初戀沒出息，因此改嫁富三代，怎料結婚六年來，發生各式各樣離譜的事情，讓她悔不當初。

該名女網友在匿名公社以「想嫁豪門請三思」為題發文，她透露自己結婚六年，如今相當後悔，當初因嫌初戀沒出息，所以答應富三代的追求，原以為能過上童話般的生活，怎料實際嫁進門後才發現，「門當戶對的觀念一點錯都沒有」。

原po表示，每次家族聚餐時，爸媽是公務員的身分都會被拿出來嘲笑，連身旁的妯娌們也會說三道四，她表示自己在家中的地位如同「女傭」，早上要早起做早餐，跟打掃阿姨一起做家事、洗衣服，且每天只有一千元零用錢。

原po感嘆，老公說好聽是富三代，但實際上就是個在家族企業工作的社畜，家裡沒有一樣東西是在他名下，不論房子、車子全都被公婆掌握，連加油都要報統編，「說有多丟人就有多丟人」。

而老公下班回家也只會打電動，只有生日和情人節才會買名牌包給她，原po表示自己整天待在家，連出門都要報備，簡直就跟坐牢一樣。

但身旁的朋友都很羨慕她嫁入豪門、坐豪車，開口就要她請客，讓她實在很尷尬，因為她根本沒錢可用，且車子也不是她的，就算有副卡也不能刷，為了怕丟臉她只好硬著頭皮結帳，最後回家錢包只剩下零錢。

遭遇各種離譜的經歷後，讓她發文奉勸那些想嫁入豪門的姊妹們，「他們的飯碗我們真的端不起，富二、富三代的男人不是玩咖就是媽寶，沒一個正常人，如果硬要嫁也不是不行，就等著當籠子裡的金絲雀吧，永遠被關著」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「這樣都沒快樂了，跟坐牢沒什麼兩樣」、「豪門沒有錯，是嫁錯人，如果他愛你，所有問題都不是問題」、「忍耐！他媽只有他一個兒子，媳婦總會熬成婆的」、「很誠懇的勸世文」、「當初你出嫁圖的什麼心裡沒數？豪門再多錢也不是你賺的。

上一則

研究：輝達AI軟體可被破解繞過安全限制 外洩隱私資訊

延伸閱讀

新北幼兒園童體內驗出巴比妥 教授說嚴重恐傷智商

新北幼兒園童體內驗出巴比妥 教授說嚴重恐傷智商
「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢
賣機密給蘇聯、俄國 坐牢21年 FBI頭號叛國賊死於獄中

賣機密給蘇聯、俄國 坐牢21年 FBI頭號叛國賊死於獄中
麻州父子檔入獄 非法領取2000萬元樂透彩金 涉稅務詐騙600萬

麻州父子檔入獄 非法領取2000萬元樂透彩金 涉稅務詐騙600萬

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
圖為疑似兩人在酒店的影片截圖。（取材自推特）

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

2023-06-08 08:13
一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上。（截圖自reddit）

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

2023-06-06 00:24
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。(示意圖／ingimage)

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

2023-06-05 02:26
肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」二層的屋主，在掃下全部42套房後，未經物業同意，派出拆牆機打通整層樓層牆壁。（截圖自微博視頻號）

超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟

2023-06-06 03:52
AI生成的「如懿傳」時裝照。（取材自臉書＠清宮迷因）

AI生成搞笑「如懿傳」時裝 貴妃突然都有了火辣美腿

2023-06-05 07:25

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡