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流浪狗家門徘徊3個月 屋主知真相淚收編：牠想見救命恩人

聯合新聞網／綜合報導
「冬天」苦苦等待自己的救命恩人。（取材自YouTube）
「冬天」苦苦等待自己的救命恩人。（取材自YouTube）

狗狗一直是人類最忠誠的夥伴，具有靈性的牠們更是擁有如同人類一樣細膩的情感。南韓有名大叔發現家門口有隻流浪狗徘徊長達三個月，原本以為這隻浪浪只是看上自家原本養的母狗，但後來才知道原來妻子在狗狗於街頭流浪時曾給予食物與照顧，才讓牠決心跟定這個救命恩人。

南韓電視節目「動物農場」（TV동물농장）最近在YouTube發布一段影片，有位大叔受訪時向節目組表示，有隻流浪狗在三個月的時間內不斷在家門外徘徊遊蕩，更時不時緊盯屋內似乎是在找尋什麼，讓他懷疑這隻狗狗看上家中養的母狗，但卻很快發現這隻浪浪有興趣的根本不是狗，而是苦苦等待著自己的妻子。

原來，大叔的妻子在某一年冬天路上遇見這隻浪浪，不但為牠取名為「冬天」，更給予許多食物與照顧，讓當時身體狀況相當虛弱的牠平安活過那年冬天。大叔妻子表示，當時丈夫不同意再多養一隻狗，因此以為狗狗吃完食物就會離開，沒想到竟還有「未解之緣」。

動人的真相大白之後，大叔也深深被冬天與妻子溫暖的羈絆感動，因此夫妻倆討論之後也決定收養冬天，並且帶牠到動物醫院進行全面檢查，幸好冬天身體相當健康，已經準備好加入大叔夫妻倆這個新家庭，展開不同的狗生。

來源：SBS TV동물농장x애니멀봐

南韓 YouTube

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