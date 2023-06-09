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底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

19歲男取名太容易誤會 生日蛋糕有10年都被寫錯

聯合新聞網／即時報導
男子的正確名字是「方帥博」。（取材自微博）
男子的正確名字是「方帥博」。（取材自微博）

每個人慶祝生日的方式都不同，有人習慣送自己一份具有紀念意義的禮物，也有人喜歡替自己訂一個獨一無二的生日蛋糕。不過，中國一名男子卻拍影片表示，自己的生日蛋糕常常被寫錯名字，明明是「方帥博」卻變成「方師傅」，讓他感到相當無奈。

根據人民網報導，這起事件本月4日發生在黑龍江齊齊哈爾市，一名男子看著自己19歲的生日蛋糕，除了蛋糕體塗滿白色奶油，上面還有一張粉紅色小卡寫著「方師傅，生日快樂！」男子接著不滿質疑，「你們那個做蛋糕的能不能看清楚字啊？」沒想到男子的正確名字是「方帥博」，甚至已經不是第一次被寫錯了。

此外，根據九派新聞報導，男子透露從出生到現在19年中，有10年的生日蛋糕都被寫錯名字，不過自己並不會因此感到生氣或煩惱，更不會去糾正蛋糕店業者。不過，這次的影片在網路上掀起熱議，蛋糕店業者也剛好得知消息，因此打算賠償他100元人民幣（約14美元），但他並沒有接受賠償。

影片曝光後吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「方師傅，生日快樂」、「名字取得很妙啊」、「趕緊改名，改成方師傅，以後就不會錯了」、「這個名字取得…也是真的很容易看錯」、「這麼一改還挺親切的」、「年紀輕輕就當了師傅，有前途啊」、「真的很容易誤解」。

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