我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美持續經營最久餐館 北京樓114年屹立不搖的秘密

密件門 川普：我遭起訴 13日向法院報到

女相親揪23名親戚來飯局吃了近3000元 男沒付錢就跑被告了

中國新聞組／即時報導
中國一名29歲劉姓男子日前相親時，主動向女方提出可以請吃飯，卻想到對方竟然把「23名親戚」全帶來，最後兩人因為付錢問題喬不攏，還鬧上法院。示意圖。（取材自Ingimage）
中國一名29歲劉姓男子日前相親時，主動向女方提出可以請吃飯，卻想到對方竟然把「23名親戚」全帶來，最後兩人因為付錢問題喬不攏，還鬧上法院。示意圖。（取材自Ingimage）

約會時部分男性會選擇主動買單，增加好感度，但一不小心可能就吃虧？中國一名29歲劉姓男子日前相親時，主動向女方提出可以請吃飯，卻沒想到對方竟然把「23名親戚」全帶來，最後兩人因為付錢問題喬不攏，還鬧上法院。

據搜狐報導，這名劉男好不容易在別人介紹下認識了張女，正值適婚年齡的他趕緊找了間常去的餐廳，並主動提出請客，希望給張女留下一個好印象，怎料當天卻看見對方帶著23名親戚前來，當場錯愕不已，但還是選擇留下，當作是「提早見親屬」。

一行人隨後進了兩個包廂用餐，劉男、張女作為本場飯局的主角，卻分開坐在不同包廂招呼親友，全程沒機會好好聊天。因為劉男是餐廳的常客，他也趁著中間上廁所的空檔，到櫃檯問了熟悉的店員，才得知這頓飯消費竟然逼近人民幣2萬元（約2826美元），都是因為女方包廂裡面，有親戚打包帶走不少高檔菸酒，所以這麼貴。

張女向親屬吐苦水，稱自己是最大受害人。（微信截圖）
張女向親屬吐苦水，稱自己是最大受害人。（微信截圖）

劉男嚇到當場離開飯局，一行人發現他消失後，張女只好自己掏錢買單，事後她也向男方提出「希望平分」的要求。而劉男表示，最多為自己那間包廂的4000多元人民幣（約565美元）付費，此話惹怒女方親屬們，將他告上法院。法院審理後，判決劉男只需要支付男女雙方消費的部分，平均下來約1400元人民幣（約197.8美元）。

上一則

iOS 17新功能「到家自動回報」 網：恐遭濫用虐待伴侶

延伸閱讀

成功總是留給有準備的人

成功總是留給有準備的人
巴黎陪女兒 王菲同框李嫣 網讚宛如姐妹 像專輯封面照

巴黎陪女兒 王菲同框李嫣 網讚宛如姐妹 像專輯封面照
5月17日星座運勢 處女防爛桃花 射手幹勁十足

5月17日星座運勢 處女防爛桃花 射手幹勁十足
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
圖為疑似兩人在酒店的影片截圖。（取材自推特）

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

2023-06-08 08:13
一名男子從海裡撈上來一隻巨大水母，居然大膽把牠抱在手上。（截圖自reddit）

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

2023-06-06 00:24
英國23歲男子盧克（Luke Williams）利用eBay轉售生活用品，以此賺取利潤。(示意圖／ingimage)

23歲男付不起帳單 在eBay上賣東西「1年收入破22萬」神操作曝光

2023-06-05 02:26
肇慶四會市「吾悅廣場悅公館」二層的屋主，在掃下全部42套房後，未經物業同意，派出拆牆機打通整層樓層牆壁。（截圖自微博視頻號）

超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟

2023-06-06 03:52
AI生成的「如懿傳」時裝照。（取材自臉書＠清宮迷因）

AI生成搞笑「如懿傳」時裝 貴妃突然都有了火辣美腿

2023-06-05 07:25

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司