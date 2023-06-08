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Jennie「多人性感熱舞」被罵翻…太過火？「她主動想演」

記者陳建嘉／即時報導
網友認為Jennie在「偶像漩渦」的性感熱舞尺度太大。圖／摘自IG
網友認為Jennie在「偶像漩渦」的性感熱舞尺度太大。圖／摘自IG

莉莉蘿絲戴普、威肯以及Jennie主演大尺度美劇「偶像漩渦」甫播第一集，劇中便出現許多驚人裸露床戲，莉莉蘿絲更有自慰、窒息式性愛等橋段，BLACKPINK成員Jennie也有一段表演熱舞，與男舞者貼身挑逗擁抱，讓網友批判太過火，認為YG娛樂沒有幫旗下藝人慎選劇本，不過韓媒「10 Asia」爆料指出，一開始HBO點名找她，而她也非常想要嘗試，其後才詢問YG娛樂，決定權在自已，與公司無關。

報導指出，Jennie是該劇製作人，同時也是她的多年好友威肯那邊收到邀約，才決定演出該劇，「Jennie親自和製作人見面，表明想要演出『偶像漩渦』，在演出前就深知自己的角色，對這個角色很有想法」。即便「偶像漩渦」在坎城首映之後評價兩極，Jennie仍以樂觀面對，說自己早就非常喜歡「高校十八禁」導演山姆李文森的作品，再加上這次是講述音樂產業的故事，「我認為是成為自己，給自己一次勇敢的機會，山姆告訴我，做我自己就好。」

即便Jennie的舞蹈被認為被性化，甚至物化女性，不過莉莉蘿絲仍盛讚Jennie的舞技非常之好，也有網友指出，該段戲是影射小甜甜布蘭妮的些許舞蹈，要表現出親密、性感，本來就是尺度較大。「偶像漩渦」目前正在HBO GO、Catchplay+上線中，每周一更新。

網友認為Jennie在「偶像漩渦」的性感熱舞尺度太大。圖／摘自IG
網友認為Jennie在「偶像漩渦」的性感熱舞尺度太大。圖／摘自IG

導演 美劇 BLACKPINK

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