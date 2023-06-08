邊牧血脈覺醒「數分鐘趕回上千隻羊」 美國牧場主人錄下震撼空拍片

一名牧場主人用空拍機拍下自家邊境牧羊犬有多能幹，從影片中可以看到2隻邊牧將綿羊們一隻又一隻趕進欄舍中，花不到幾分鐘的時間便將上千隻羊統統全數歸隊。 (翻攝自TikTok)

牧羊犬的工作能力究竟多驚人？最近一段影片在網路上瘋傳，一名牧場主人用空拍機拍下自家邊境牧羊犬有多能幹，從影片中可以看到2隻邊牧將綿羊們一隻又一隻趕進欄舍中，花不到幾分鐘的時間便將上千隻羊統統全數歸隊，整齊的模樣就像是把豆子從漏斗中倒入容器一般令人感到相當舒適。

美國一名牧場主萊利(Rural Riley)日前在Tiktok上傳一段影片，他使用空拍機拍下自家2隻邊境牧羊犬有多麼能幹的工作畫面，只見邊牧們盡責的將上千隻已經放牧完成的綿羊群趕回欄舍中，還能即時抓回每一隻落單的小羊。

一名牧場主人用空拍機拍下自家邊境牧羊犬有多能幹，從影片中可以看到2隻邊牧將綿羊們一隻又一隻趕進欄舍中，花不到幾分鐘的時間便將上千隻羊統統全數歸隊。 (翻攝自TikTok)

在邊牧到處跑來跑去的調整下，綿羊們整齊列隊一一進入欄舍中，就像是人拿漏斗將豆子全數整齊裝入容器一般，整齊劃一的牧羊過程相當驚人，猶如機器作業一般井然有序。

影片曝光後吸引超過百萬網友觀看，網友留言表示「牧羊犬真的是很厲害的工作犬」、「好有效率，從空拍機看太壯觀了」、「雖然有點密集恐懼，但狗狗真的很厲害」、「不愧是邊牧，從來都不會讓人失望」。