街拍不倫照真相逆轉 中國高官胡繼勇疑被包養 女子被起底

圖為疑似兩人在酒店的影片截圖。（取材自推特）

中國一張攝影師在四川成都街頭街拍的正妹照竟掀起軒然大波！由於該名被拍攝的高挑女子十指緊扣的男性，為中國中石油北京 寰球工程項目公司執行董事、黨委書記及總經理胡繼勇，該名男子為已婚身分，目前婚外情被爆出後已被火速停職。

包括微博和推特，都有網友起底該名女子的身分，更直指兩人的關係恐怕將顛覆三觀，網友指出，這名董姓女子無論在社會的地位、財富甚至是外貌都明顯高過胡繼勇，胡繼勇恐怕才是她包養的男子之一。

網友稱董姓女子早年曾到日本早稻田大學留過學，也在美國受過教育，學習有成後才海歸回到中國位居要職，父親也是中國官方重點栽培人才之一，家中十分富有，女子全身上下全都是高級名牌貨。

（取材自推特）

董姓女子的微博現已關閉，但仍有不少網友瘋傳她似乎非常喜愛拍攝十分撩人的性感照，包括各式泳衣、性感旗袍、性感內衣照，由於女子皮膚白皙、身材比例堪比模特兒，讓網友紛紛稱讚她是真正的白富美。

不僅如此，網友還翻出董姓女子在中石油北京項目管理公司內部獲頒健身 達人的照片，她曾自承一週有規律的健身，公司還稱讚董姓女子是「奮鬥中的榜樣」、「董為人熱情，性格開朗、對待工作一絲不苟」、「獲得公司幹部員工的廣泛認可」，因此獲得「北京項目管理公司和公司2022年度 QHSE先進個人榮譽稱號」。

（取材自推特）

董女在獲頒健身達人時也寫出自己的性格、嗜好：「樂觀開朗、愛好廣泛，在工作之餘進行健身，羽毛球、乒乓球、登山遠足等體育活動」、「每週進行四到五次的體育運動，讓我學會自律的同時，也讓我明確了生命不息，運動不止的人生觀念」。

網路也流傳出胡繼勇曾經頒獎給董姓女子的合影，並有兩人不倫證據的酒店影片。

（取材自推特）

網友看了董姓女子的照片後表示，「說實話，真不怪領導把持不住，這誰頂得住啊？」有人還認為董姓女子的外貌和身段，像極日本女演員三吉彩花。