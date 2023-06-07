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AI偶像被爆拿真實女星照片合成 日雜誌社急停售寫真集

記者雷光涵／即時報導
日本集英社「週刊Playboy」宣布AI偶像「五月愛」數位寫真集不再販售。（取材自推特）
日本集英社「週刊Playboy」宣布AI偶像「五月愛」數位寫真集不再販售。（取材自推特）

日本集英社「週刊Playboy」宣布AI偶像「五月愛」（さつきあい）電子版寫真集不再販售。AI合成的五月愛亮相後，被指與淺倉唯（現改名椛島光）太神似，疑為編輯部用現成的照片加工，有侵害著作權的疑慮。

AI偶像寫真集5月29日上架後，這位「狐狸系的美眉」引發話題，但網友立刻發現，這和演過假面騎士反派女星淺倉唯也太像了。

週刊Playboy宣傳，這名AI寫真偶像「可愛滿點與身材火辣」，「注入所有男人的理想」，「夢幻般的人物，真實呈現在」等。他們利用未曾公開的寫真照片用AI處理，加進編輯的「喜好」創造出新的偶像。

淺香唯在2021年為週刊Playboy拍過泳裝寫真，也曾得過該雜誌寫真女性第一名。更號合的是「五月愛」自我介紹身高157公分、興趣打電動，與她也一模一樣。若雜誌社使用淺香唯等女星沒有公開的照片讓AI學習、合成，是否有侵害著作權的可能，引發討論。

集英社7日表示因為接獲許多意見，覺得編輯部將AI合成物商品化考慮不夠謹慎，宣布數位寫真集販售終了，但強調不是「中止販售」，目前沒有計畫第二彈。對於他們接到何種意見及編輯部內有何討論，集英社不願多談。五月愛的官方推特同日一併刪除。

有日本網友說，用深偽技術合成的淺倉唯寫真集終於停止販售。阿宅很喜歡討論AI插畫，但對於這種惡意滿滿的AI圖像，倒是沒有興趣，不可思議。

有人批評，官方聲明只說是依照多數人的意見，沒提及任何法律問題。有網友說，這和實際存在的藝人實在太像了，沒有經過同意擅用照片，對她們是一種傷害。

還有人說，要是有「AI漫畫家」用過去鬼滅之刃或ONE PIECE在JUMP雜誌登的圖或故事大綱，量產AI漫畫來自行發售，集英社會做何反應？

AI 日本 推特

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