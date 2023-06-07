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全球生活成本最貴城市 紐約取代香港居冠 舊金山進前10

編譯盧炯燊／綜合7日電
2023年全球最貴生活成本城市，紐約市因通貨膨脹及住宿成本飆升而上升至榜首，連續四年排首位的香港，因租金成本下降而退後一名排第二。(Getty Images)
2023年全球最貴生活成本城市，紐約市因通貨膨脹及住宿成本飆升而上升至榜首，連續四年排首位的香港，因租金成本下降而退後一名排第二。(Getty Images)

人力資源顧問機構ECA International 7日公布最新研究顯示，2023年全球最貴生活成本城市，紐約市因通貨膨脹及住宿成本飆升而上升至榜首，連續四年排首位的香港，因租金成本下降而退後一名排第二。

在前20名之內的美國城市裡，舊金山上升了四名排第七、洛杉磯上升六名至第15，芝加哥上升五名至第20。

ECA International是對全球120個國家及地區500多個城市，就外派人員的生活成本展開研究及作出排名，主要衡量了租住成本，以及包括食品內的流行消費品價格等主要消費因素。

今年前10名分別是紐約、香港、日內瓦、倫敦、新加坡、蘇黎世、舊金山、特拉維夫、首爾及東京。

ECA International公布這個結果時指出，有關研究已做了50年的研究，每年做兩次主要調查，目的是幫助跨國公司企業評估全球生活成本，作為跨境流動工資計算的一部分。調查比較了全球500多個地方的外派人員，通常購買一籃子相同消費品和服務，例如咖啡、糖和雞蛋所需的成本，同時也比較了所居住地區的租金成本。

報告說，根據最新報告，去年全球食品價格平均上漲15%左右，而美國的食品價格，較2022年上漲10%。儘管最近幾個月通貨膨脹有所放緩，但仍遠高於聯準會(Fed)2%的目標，包括雞蛋、麵粉和餅乾在內的一些熱門雜貨，價格仍比12個月前高出五分之一。

紐約外派人員生活成本最昂貴躍升首位，是由於租金持續上漲所推動。

ECA的研究發現，歐洲尤其受到生活成本上漲的影響，三分之二的歐元區國家排名都有所上升。

至於脫歐後的英國，除倫敦外，其他城市的排名全都下降了。報告解釋，這在很大程度上由於英鎊的疲軟，對從其他國家來到英國的人來說，生活成本顯得較便宜。不過英國的生活成本危機仍持續存在，食品、公用事業和房價仍推動生活成本上升。

亞洲地區裡，新加坡是出租房屋需求增加推高了租金，住宿成本狂漲使得從第13名升至第五名。

租金 新加坡 舊金山

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