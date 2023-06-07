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他訂婚宴「口嗨」稱小姨子半邊屁股姊夫的 娘家怒喊退婚

聯合新聞網／即時報導
一名男大生在婚宴上講出了對小姨子不尊重的話，惹得大家不愉快。 示意圖。（取材自ingimage）
一名男大生在婚宴上講出了對小姨子不尊重的話，惹得大家不愉快。 示意圖。（取材自ingimage）

一名男大生近日在論壇上以「訂婚宴開玩笑，現在女方家不願意結婚了怎麼辦？」為題發文，他表示在哥哥的訂婚宴上不小心喝多了，當著親戚和長輩們面前說「小姨子有半邊屁股是姊夫的，我哥以後有福了」，不料女方打算取消婚事，他認為只是開玩笑，反批小姨子反應太太，「我父母和哥哥不要顏面嗎？」

綜合媒體報導，這名大學生在「知乎」論壇上表示，自己講了那句話後，小姨子馬上摔了筷子問他什麼意思，打的什麼主意，她還沒結婚，只是個高中生，這門親事要是成了，以後她不知要被欺負到什麼程度，後來她還大哭大鬧掀了桌子，最後這場婚宴不歡而散。

後來他又發文澄清指自己其實是在男性親戚那桌和叔叔伯伯們說的，大家喝多了想著活躍氣氛，「這種話大家聽到都知道是玩笑，不存在什麼性騷擾，純屬『口嗨』一下，大學男生宿舍寢室夜話這些也是正常的，懂的都懂。」

他不滿小姨子大動作跑來男方家親戚這邊掀桌，「以後別人會怎麼看她？難道她不考慮自己姊姊嗎？不丟雙方長輩的臉嗎？」、「我爸媽和我哥哥要不要顏面？我大伯也說她過分，一家人私底下怎樣都好解決，不顧全大局是不行的。」他批小姨子這樣鬧，村裡已經有閒話說了，把他家搞得很難堪。

然而網友們看完都痛批說「顧全大局的大伯、消失的父親、當眾開黃腔的弟弟、還有好脾氣的哥哥」，從他開黃色玩笑還能吼人家妹妹就知道一家子劣質基因了，「現場沒人賞他巴掌，我覺得不正常」。

「什麼嫂子？哪裡有嫂子？人家叫性騷擾受害者她姊」、「女方父母有教養，不像這家人一點倫理道德都沒有」、「他哥甚至叫小姨子讓讓，什麼家風可見一斑」，還有人認為，這是禮數問題吧，還是讀高中的女孩，「對一個未成年的學生開這種低俗的玩笑真的好嗎？」

性騷擾

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