海象表演低吼+咆哮 連吹口哨都難不倒 網看傻：工讀生？

位於華盛頓州 塔科馬市的「第凡恩斯角動物園 和水族館」(Point Defiance Zoo & Aquarium)園內養有兩隻超高人氣的海象,最近園方則是上傳了一段影片,分享其中一隻海象身懷絕技,可以根據指令發出各式各樣的叫聲,超聰明的模樣再次為牠贏得推特 上許多網友的關注討論。

從推特用戶@PtDefianceZoo上傳的影片中可以看到,這隻名為「Balzak」的海象有著超廣音域,不只會根據飼養員的指令發出咆哮、回音、低吼與類似「喇叭聲」的叫聲之外,還會發出「咔噠咔噠」的聲音,甚至連吹口哨也都難不倒牠,每每完成一個指令就張口享受一大口魚魚作為獎勵,機靈高智商的模樣讓許多網友看了都嘖嘖稱奇。

Amazing walrus vocalizations! 🎵 Walruses are social animals and known for their unique and loud vocalizations. A male walrus roar can reach levels of up to 120 decibels, making them one of the loudest sounds produced by marine mammals. 🩵



📹: Keeper Kristyn pic.twitter.com/eXqxviPHE9