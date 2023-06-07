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海象表演低吼+咆哮 連吹口哨都難不倒 網看傻：工讀生？

聯合新聞網／即時報導
海象「Balzak」有著超廣音域，會根據飼養員的指令發出各種聲音。（取材自推特 @PtDefianceZoo）
海象「Balzak」有著超廣音域，會根據飼養員的指令發出各種聲音。（取材自推特 @PtDefianceZoo）

位於華盛頓州塔科馬市的「第凡恩斯角動物園和水族館」（Point Defiance Zoo & Aquarium）園內養有兩隻超高人氣的海象，最近園方則是上傳了一段影片，分享其中一隻海象身懷絕技，可以根據指令發出各式各樣的叫聲，超聰明的模樣再次為牠贏得推特上許多網友的關注討論。

從推特用戶@PtDefianceZoo上傳的影片中可以看到，這隻名為「Balzak」的海象有著超廣音域，不只會根據飼養員的指令發出咆哮、回音、低吼與類似「喇叭聲」的叫聲之外，還會發出「咔噠咔噠」的聲音，甚至連吹口哨也都難不倒牠，每每完成一個指令就張口享受一大口魚魚作為獎勵，機靈高智商的模樣讓許多網友看了都嘖嘖稱奇。

園方表示，海象是群居動物，以其獨特而響亮的聲音聞名，雄性海象的叫聲甚至可高達 120 分貝，是海洋哺乳動物「叫聲」最大聲的物種之一。影片被分享到網路上後，吸引大批網友湧入留言表示「太可愛啦」、「影片忍不住看了好幾次」、「不知道牠和河馬打架誰能贏？」

推特 動物園 華盛頓州

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