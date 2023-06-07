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她在加州海灘撿到比象牙還大獠牙 專家：這物種早滅絕

聯合新聞網／即時報導
有民眾在沙灘上撿到一個貌似牙齒的殘骸，但尺寸異常巨大。（取材自Instagram）
有民眾在沙灘上撿到一個貌似牙齒的殘骸，但尺寸異常巨大。（取材自Instagram）

這是什麼生物的牙齒？近日有民眾在沙灘上撿到一個貌似牙齒的殘骸，但尺寸異常巨大，事後經專家鑑定，這個牙齒主人的物種早已滅絕了。

媒體報導，女遊客舒赫（Jennifer Schuh）到加州聖塔克魯茲（Santa Cruz）附近的海灘遊玩，在沙子裡看到一個類似浮木的東西，好奇撿起來查看，但完全搞不清楚這到底是什麼。

這個東西的外型呈現柱狀，黑褐色交雜，像是一根根巨大的獠牙，目測甚至比大象的牙齒還大。舒赫表示人們在這片沙灘撿到各式各樣的物品，像是馬的牙齒或沙幣化石等等，但這東西前所未見，她將照片貼上社群網站詢問網友。

聖塔克魯茲自然歷史博物館的古生物學家湯普森（Wayne Thompson）看到照片大為震驚，立刻和舒赫聯繫，直呼這是一個考古研究上很重要的發現。

經判定這個牙齒應為存在於5000到1萬年前冰河時期長毛象的牙齒，長毛象由於氣候變遷已滅絕，這個牙齒已變成化石，這個區域當時的海平面比現今低300英呎，因此大象和長毛象可以走出海峽群島。這枚長毛象的牙齒化石被送到聖塔克魯茲博物館收藏。

長毛象又名猛獁象，大小近似現代的象，肩高4米，重達6-8噸，個別雄性的體重超過12噸，周身覆蓋有棕色長毛，門齒向上彎曲。長毛象存活於500萬年到3700年前，最後一批西伯利亞猛獁象大約於公元前1700年滅絕。

長毛象。（ingimage）
長毛象。（ingimage）

克魯茲 博物館 社群網站

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