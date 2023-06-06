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巴莎諾瓦傳奇名曲 「依帕內瑪姑娘」原唱逝世

中央社／里約熱內盧6日綜合外電
巴西歌手艾絲特吉巴托過世，享壽83歲。（美聯社）
巴西歌手艾絲特吉巴托過世，享壽83歲。（美聯社）

1960年代以柔軟迷人歌聲讓「依帕內瑪姑娘」（The Girl from Ipanema）一曲紅遍全球，並讓當時仍在萌芽的「巴莎諾瓦」曲風廣為人知的巴西歌手艾絲特吉巴托（Astrud Gilberto），經家人證實已經過世，享壽83歲。

綜合法新社和路透社報導，艾絲特吉巴托的孫女蘇菲亞（Sofia Gilberto）今早在社群媒體寫到，「我來傳達一項令人難過的消息，我的祖母今天化作一顆星，相伴祖父若昂吉巴托（Joao Gilberto）左右」。

根據巴西新聞網站G1報導，艾絲特吉巴托是在她1960年代以來定居至今的美國費城（Philadelphia）住家過世。

艾絲特吉巴托1940年出生在巴西東北部的巴伊亞州（Bahia）首府薩爾瓦多（Salvador），後來與「巴莎諾瓦」（bossa nova）音樂先驅若昂吉巴托結為連理。若昂吉巴托已於2019年過世。

艾絲特吉巴托生涯共灌錄19張唱片，但她把「依帕內瑪姑娘」唱紅為全球無人不知無人不曉的夯曲時，當時在專業樂壇的經驗其實不多。

這首歌由湯姆裘賓（Tom Jobim）和費尼希斯迪摩賴斯（Vinicius de Moraes）創作，在美國演奏家史丹蓋茲（Stan Getz）的薩克斯風與艾絲特吉巴托當時丈夫若昂吉巴托的吉他伴奏下，由艾絲特吉巴托唱出英文主歌，時至今日已成經典名曲。

這個版本讓艾絲特吉巴托於1965年成為首位入圍美國音樂最高榮譽葛萊美獎（Grammys）的巴西人，並成功拿下年度歌曲大獎。

這首歌讓她台上台下的人生都出現巨變。

她在描述這段過往時說，她事業之所以能扶搖直上，全都歸功於他們一行人在紐約錄音時，若昂吉巴托天外飛來一筆的建議：試著用英文唱主歌。

史丹蓋茲當時便在錄音室告訴她：「這首歌會讓妳走紅。」

讓這位薩克斯風演奏家驚艷的顯然不僅僅是她的音樂而已，而她對他也有懷有好感。艾絲特吉巴托最後離開丈夫，改與史丹蓋茲牽手，從此定居美國。

艾絲特吉巴托柔滑的嗓音讓樂迷神魂顛倒，贏得了「巴莎諾瓦女王」稱號，並把這個巴西音樂風格帶向全世界。

她最後雖與史丹蓋茲分道揚鑣卻仍定居美國，她的名曲包括1972年的Fly Me to the Moon以及1977年的Far Away等。

她2001年封麥，隔年登上國際拉丁樂名人堂，並於2008年獲頒拉丁葛萊美終身成就獎。

「依帕內瑪姑娘」是史上灌錄次數最多的歌曲之一，翻唱的名人包括法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、納京高（Nat King Cole）、瑪丹娜（Madonna）以及艾美懷絲（Amy Winehouse）等。

巴西 葛萊美 社群媒體

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