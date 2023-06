巴莎諾瓦傳奇名曲 「依帕內瑪姑娘」原唱逝世

巴西歌手艾絲特吉巴托過世,享壽83歲。(美聯社)

1960年代以柔軟迷人歌聲讓「依帕內瑪姑娘」(The Girl from Ipanema)一曲紅遍全球,並讓當時仍在萌芽的「巴莎諾瓦」曲風廣為人知的巴西 歌手艾絲特吉巴托(Astrud Gilberto),經家人證實已經過世,享壽83歲。

綜合法新社和路透社報導,艾絲特吉巴托的孫女蘇菲亞(Sofia Gilberto)今早在社群媒體 寫到,「我來傳達一項令人難過的消息,我的祖母今天化作一顆星,相伴祖父若昂吉巴托(Joao Gilberto)左右」。

根據巴西新聞網站G1報導,艾絲特吉巴托是在她1960年代以來定居至今的美國費城(Philadelphia)住家過世。

艾絲特吉巴托1940年出生在巴西東北部的巴伊亞州(Bahia)首府薩爾瓦多(Salvador),後來與「巴莎諾瓦」(bossa nova)音樂先驅若昂吉巴托結為連理。若昂吉巴托已於2019年過世。

艾絲特吉巴托生涯共灌錄19張唱片,但她把「依帕內瑪姑娘」唱紅為全球無人不知無人不曉的夯曲時,當時在專業樂壇的經驗其實不多。

這首歌由湯姆裘賓(Tom Jobim)和費尼希斯迪摩賴斯(Vinicius de Moraes)創作,在美國演奏家史丹蓋茲(Stan Getz)的薩克斯風與艾絲特吉巴托當時丈夫若昂吉巴托的吉他伴奏下,由艾絲特吉巴托唱出英文主歌,時至今日已成經典名曲。

這個版本讓艾絲特吉巴托於1965年成為首位入圍美國音樂最高榮譽葛萊美 獎(Grammys)的巴西人,並成功拿下年度歌曲大獎。

這首歌讓她台上台下的人生都出現巨變。

她在描述這段過往時說,她事業之所以能扶搖直上,全都歸功於他們一行人在紐約錄音時,若昂吉巴托天外飛來一筆的建議:試著用英文唱主歌。

史丹蓋茲當時便在錄音室告訴她:「這首歌會讓妳走紅。」

讓這位薩克斯風演奏家驚艷的顯然不僅僅是她的音樂而已,而她對他也有懷有好感。艾絲特吉巴托最後離開丈夫,改與史丹蓋茲牽手,從此定居美國。

艾絲特吉巴托柔滑的嗓音讓樂迷神魂顛倒,贏得了「巴莎諾瓦女王」稱號,並把這個巴西音樂風格帶向全世界。

她最後雖與史丹蓋茲分道揚鑣卻仍定居美國,她的名曲包括1972年的Fly Me to the Moon以及1977年的Far Away等。

她2001年封麥,隔年登上國際拉丁樂名人堂,並於2008年獲頒拉丁葛萊美終身成就獎。

「依帕內瑪姑娘」是史上灌錄次數最多的歌曲之一,翻唱的名人包括法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)、納京高(Nat King Cole)、瑪丹娜(Madonna)以及艾美懷絲(Amy Winehouse)等。