12星座「由愛生恨」排行榜…這星座出問題「恨對方一輩子」
感情世界複雜，有的人要是過得不順遂，很可能反而會由愛生恨，產生不必要的糾紛。日本網站「占TV」近來就分析十二星座的人，排行誰最容易在感情中由愛生恨。
第12名 水瓶座
不管發生甚麼樣的狀況，水瓶座都會當成是值得回憶的事情。
第11名 雙子座
雙子個性現實，覺得感情沒了就算了。
第10名 射手座
善變的射手座碰到感情不順，會覺得大不了就再重找一個。
第9名 牡羊座
牡羊座在感情中，經常扮演被愛著的一方，因此也不會有甚麼由愛生恨的理由。
第8名 獅子座
獅子座最重視自己，覺得分手之後還恨著對方，並不是一件光彩的事。
第7名 天秤座
天秤座嚴以律人，覺得對方條件不符合她的期望時，會覺得自己白白浪費了時間而感到不滿。
第6名 處女座
處女座希望戀人能永遠站在她這一邊，因此在意見相左時，就容易感到格外憤怒。
第5名 巨蟹座
巨蟹座忌妒心強，若是發現對方有外遇嫌疑，就絕對不會原諒。
第4名 雙魚座
雙魚座性格纖細，心情容易起伏，會因為一點小事突然開始生氣。
第3名 魔羯座
魔羯座個性認真，最討厭說謊。當他察覺到另一半有不老實的時候，感情上就會立刻降溫不少。而且這樣的裂痕，即使經過一段時間，都還是會覺得對方不可信任，而無法修補關係。
第2名 金牛座
金牛座喜歡穩定的環境。如果在感情中擦槍走火，自己心情也會大受影響，每天都覺得莫名煩躁。在這樣的心情下，他們就會怪罪另一半，認為現在一切的困擾，全都是對方的錯。
第1名 天蠍座
天蠍座用情很深，愛上了就很容易死心塌地。相對的，如果感情上出了甚麼差錯，他們就會懷疑對方「你要拋棄我了嗎」、「怎麼可以說走就走」，這股強烈的執著心，會讓他們記恨一輩子。
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