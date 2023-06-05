別讓狗狗融化了 對付夏日中暑祕訣大公開

多數人都以為狗狗中暑只會在室外發生，然而室內發生的機率也非常高。(取自pexels)

隨著夏日來臨，每天氣象預測都在高溫 警報下，我們該如何預防狗狗中暑呢？如果狗狗中暑了怎麼辦？夏日炎炎，千萬別讓家裡可愛的毛小孩熱到。

什麼是犬類中暑？

狗跟人最大的不一樣在於，狗狗只有身體的一部分可以排汗以及啟動散熱的機制，牠們會透過伸舌頭大口喘氣的方式達到散熱及降低體溫的功效，可是若在氣溫及濕度都極高的空間下，或是支氣管的問題，無法順利散熱也就使身體的體溫居高不下。體溫持續過高的情況下，容易形成體內蛋白質的病變，進而損害臟器。進一步而言，體內所需的水分和鹽分無法正常供給的狀態下，狗狗會陷入多器官功能不全的狀態。

其實，在進入真正的夏天之前，就必須開始注意愛犬的身體狀況了；尤其日日高溫，更有可能提前發生中暑的情況。

引發狗狗中暑的原因是什麼？

1.長時間待在高溫且濕度高的環境下

多數人都以為中暑只會在室外發生，然而室內發生的機率也非常高。另外，愛犬在車內也有相當高的可能性會發生中暑的現象。由於夏日時車內的溫度極高，就算打開窗戶通風也未必會降低車內溫度。因此飼主務必注意，就算只有短時間也不要將愛犬留在車上。

2.過度運動

犬隻的品種、特性或是身體的疾病、肥胖等都有可能成為中暑的高危險症候群。(Getty Images)

多讓狗狗動一動是好事，可是在高溫下過度運動會造成犬隻散熱不良的狀態。由於牠們在體溫調節上，只能靠身體的一部份。因此在炎熱高溫以及高濕度的狀態下，要特別注意愛犬的身體狀況。

3.在最熱的時間出去散步

氣溫正炎熱的時候，外頭柏油路的地板溫度會高達50℃-60℃。犬隻又比人類更接近地面，更能感受到地面傳導的高溫。所以飼主特別要避免讓愛犬在最熱的時間至外頭散步，盡量選擇傍晚或清晨時分。

4.散熱功能退化

除了前述所提犬隻會水分缺失之外，犬隻的品種、特性或是身體的疾病、肥胖 等都有可能成為中暑的高危險症候群。

哪些品種的狗狗是高危險群呢？

•短鼻犬-外觀看起來臉較為扁平的犬種

由於牠們的上呼吸道比較狹窄，因此蒸發汗水的能力較弱

•北歐犬種（西伯利亞犬、哈士奇犬、薩摩耶犬等）

本來就較為適應寒冷地區的天氣，因此濃厚的毛髮會容易導致中暑。

•毛色較黑的犬種

黑色吸熱快、散熱慢，所以深色犬種的狀況要多加注意。

•呼吸疾病、心臟病 、腎臟功能疾病

容易出現脫水現象，以及呼吸狀態的惡化。

•肥胖

較厚的皮下脂肪散熱較為困難，若喉嚨的脂肪也較厚會使氣管變得狹窄，而造成呼吸上的困難。

狗狗中暑的症狀有哪些？

初期症狀

1.急促地吐舌

2.心跳變快

3.身體的體溫變高

4.嘴巴內部和舌頭都呈現泛紅色

5.口水變多

6.有氣無力

※小補充：小型犬的直腸溫介於38.6℃-39.2℃，大型犬則是37.5℃-38.6℃，若超過40.5℃則為高危險群。

危險症狀

1.有氣無力

2.嘴巴內部與舌頭都變成青紫色

3.嘔吐或腹瀉

4.過度會呈現休克狀態，本來高體溫會隨即變為低體溫。

5.若症狀加劇有可能導致意識模糊、癲癇、口鼻或是肛門出血，甚至會造成死亡

愛犬出現中暑症狀，應該怎麼做？

緊急對應處理方法

1.移動至陰涼或是有遮蔭的地方，若是在室內或是車內，可以將冷氣打開。

2.使用冷敷袋放在脖子、腋下、鼠蹊部等血管較為粗大的地方降低體溫。

3.用常溫水稍微淋在身體上，若有電風扇搭配會更好。

4.給予飲用水補充水分

※提醒：千萬不要以冰水來降溫或是飲用，雖然降溫得快可是容易造成末端血管收縮急遽，進而造成反效果。體溫過低，反而造成犬隻失溫。

緊急處置後 是否該帶愛犬去醫院？

如果緊急處置都做完之後，還有不放心的地方，抑或是還有上述提到的危險症狀請盡速尋求獸醫協助。移動至獸醫院的路途中，別忘記持續幫助愛犬的身體降溫達到適當的溫度。抵達動物醫院後，獸醫會依據犬隻的狀況進行點滴或是打針等治療措施。

該如何預防我家毛小孩中暑？

散步時

在清晨或傍晚較為涼爽的時間散步，地面的高溫才不會使得愛犬的足底燙傷；因此建議在外出之前，飼主可以先用手觸碰一下地面，確認地板的溫度後再行帶出門。另外，也要隨時攜帶足夠的飲用水，讓狗狗補充水分。散步時，可以將冰敷巾綁在狗狗的脖子上，達到降溫的效果。

出門時

外出時先仔細確認愛犬當天的身體狀況。如果是要乘車的話，確認車子的冷氣是否已正常運作，並且在車內放置涼爽的墊子以及冰敷袋，準備足夠的飲用水。不過要注意，有些飼主為了通風而將車窗打開，狗狗會在乘車過程中將頭探出窗外，這是非常危險的事情。

室內時

如前文所提，中暑不只會發生在室外，也很容易發生於室內。因此室內的溫度和濕度管理上十分重要。炎熱時期除了開冷氣之外，也可以使用遮光抗熱的窗簾作為遮蔭，讓狗狗可以躲在陰涼處。而最適合狗狗的溫度是室溫26℃左右，濕度約在50%上下。

無論是飼主還是愛犬們都要嚴防夏日的高溫，也別小看中暑，為牠們的舒服把關，一起度過熱情的夏日。