WWDC倒數計時 前進Apple Park周邊朝聖果粉必逛景點

Apple Park Visitor Center每天都有絡繹不絕的遊客朝聖。(記者黃筱晴／攝影)

蘋果 全球開發者大會WWDC23倒數計時，一系列精彩活動將於6月5日凌以Keynote演講揭開序幕，在發表會之前，搶先到Apple Park附近感受一下果粉聖地的氛圍。

位於Apple Park門口對面的Apple Park Visitor Center，是一般民眾平常就可以前往的店舖，外觀就是目前世界各地最常見蘋果直營店設計風格，圓潤線條的懸臂式碳纖維屋頂、自然木質天花板加上四面落地玻璃的通透開闊感，走進店內除了與一般直營店相同的完整產品線陳列販售之外，最特別的就是Apple Park園區AR導覽、最潮的蘋果咖啡 廳，還有別處買不到的專屬設計T恤紀念品。

Apple Park現在是北美地區擁有LEED Platinum白金級認證、規模最大的辦公建築。Apple Park的電力來自多種100%再生能源，其中包括園區內的17兆瓦屋頂太陽能裝置和4兆瓦沼氣燃料電池。(記者黃筱晴／攝影) iPad鏡頭拉近甚至可以看到建築物內部細節。(記者黃筱晴／攝影)

透過體驗區提供的iPad Pro，對準Apple Park園區3D模型，AR擴增實境功能就能帶你探索整個園區內部，包括建築設計、自然通風建築運作細節，以及屋頂太陽能電力蓄積的過程，甚至可以觸控螢幕將屋頂拉起看進辦公室內部，或是拉動時間軸觀看Apple Park一整天24小時不同的樣貌。

透過AR擴增實境功能帶你探索整個園區內部細節。(記者黃筱晴／攝影)

已經產品全套入手但又想要買點什麼的果粉，當然不能錯過獨家紀念品區，目前只有販售Apple Park建築、經典彩虹Logo、運動聯名等三個系列的T恤，以及培養果粉從小做起的經典Logo包屁衣。雖然每天開門營業都會補新貨，但據說熱門商品經常到了當天下午就會賣完，不想空手而回記得早上就要前往採購。

Apple Park Visitor Center獨賣別處買不到的園區意象T恤。(記者黃筱晴／攝影)

建築另一側則是蘋果全球唯一對外開放的咖啡廳，提供多樣飲品與精緻點心，有室內與室外座位，讓果粉買完商品可以坐下來喝杯咖啡歇歇腳。Visitor Center二樓露臺區據說可以遠遠欣賞Apple Park宏偉主建築樣貌。

Apple Park Visitor Center內有家蘋果全球唯一對外開放的咖啡廳。(記者黃筱晴／攝影)

來到Apple Park Visitor Center別忘了來杯咖啡。(記者黃筱晴／攝影)

另外，距離Apple Park Visit Center大約10分鐘車程的「Infinite Loop 1」，則是蘋果舊辦公室所在地，這裡一樓也有另一間店鋪，硬體產品沒有那麼多，但有販售特別的馬克杯、保溫瓶、水壺、文具，以及與Apple Park Visit Center賣的完全不會撞衫的素色Apple T恤，也是資深果粉不能錯過的另一大朝聖地點。