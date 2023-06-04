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「小美人魚」閃邊「蜘蛛人：穿越新宇宙」奪下北美票房冠軍

中新社／洛杉磯6月4日電
「蜘蛛人：穿越新宇宙」在美國叫好又叫座。(取材自IMDb)
「蜘蛛人：穿越新宇宙」在美國叫好又叫座。(取材自IMDb)

蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）首映告捷，力拔最新一期北美周末票房排行榜頭籌。據票房統計網站Box Office Mojo4日發布的電影市場數據，26部影片北美周末票房（2日至4日）報收約2.03億美元，與前一周末相比上漲約25%。在「蜘蛛人」強勢拉動下，北美周末票房今年再次突破2億美元。

奇幻冒險喜劇動畫片「蜘蛛人：穿越新宇宙」2日亮相，首映周末票房約1.21億美元，占該統計周期北美周末總票房近60%，成為2023年迄今第4部北美首映周末票房破億的影片。加上海外市場，該片總票房現約2.09億美元。

「蜘蛛人：穿越新宇宙」是漫威「蜘蛛人宇宙」系列第二部，講述新生代「蜘蛛人」在多元宇宙的冒險歷程。該系列2018年首度推出的「蜘蛛人：新宇宙」（Spider-Man: Into the Spider-Verse）票房逾3.8億美元，包攬第91屆奧斯卡獎、第76屆金球獎和第46屆安妮獎的最佳動畫長片獎。時隔近5年推出續集，票房口碑亦雙雙飄紅，目前主要電影網站對「蜘蛛人：穿越新宇宙」評價為IMDb評分9.1、MTC評分87、爛番茄新鮮度95%。有觀眾稱，該片雖劇情簡單，但視覺效果「極度炫酷」。

「鬼出櫃」改編自史蒂芬金短篇作品，電影獲得他高度讚賞。(圖:二十世紀影業提供)
「鬼出櫃」改編自史蒂芬金短篇作品，電影獲得他高度讚賞。(圖:二十世紀影業提供)

2日亮相的另一部新片「鬼出櫃」（The Boogeyman），以約1230萬美元首映周末票房摘得本期榜單季軍。目前主要電影網站對這部懸疑恐怖片的評價為IMDb評分6.2、MTC評分56、爛番茄新鮮度62%，CinemaScore打分為B－。

在新片衝擊下，迪士尼真人版「小美人魚」（The Little Mermaid）第二個上映周末票房環比下跌57.5%，以約4060萬美元從上期榜單冠軍退居本輪排名次席。目前這部奇幻歌舞愛情片北美累計票房約1.86億美元；加上海外市場，總票房已增至約3.27億美元。

漫威超級英雄電影「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3），以約1020萬美元周末票房從上期榜單季軍降至本輪排名第4位。目前這部科幻冒險動作片北美累計票房約3.23億美元、全球票房約7.8億美元。

「小美人魚」北美票房第二名。（美聯社）
「小美人魚」北美票房第二名。（美聯社）

 「玩命關頭情10」（Fast X）以約924萬美元周末票房從上期榜單亞軍跌至本輪排名第5位。目前這部動作冒險片北美累計票房約1.28億美元，全球票房超越6億美元。

動畫片「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）以約335萬美元周末票房位列本期榜單第6名。該片北美累計票房現約5.67億美元，全球票房突破13億美元，居2023年迄今總票房之首。

蜘蛛人 電影 漫威

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