中國高考房預訂 房號985、211受青睞 家長最不愛住7樓

上海考生盛加駿一家預訂的高考家庭房。（取材自澎湃新聞）

中國高考 倒數3天，不少家長幫考生入住考點周邊的酒店。為討個好口彩，「高考房」的吉利數字也受到考生家長青睞。

澎湃新聞報導，今年的家長還特別看中「985」「211」這樣的房號。另外還有家長刻意避開數字「8」的樓層而選擇數字「7」的樓層，「因為『七上八下』，還是從心底裡希望孩子能考到高分。」

中國所謂的985大學就是綜合實力、學科教育 及科研，處於中國大學領軍地位和一流水平的大學院校，包含北京 大學、清華大學；「211」的涵義是「21世紀的100所重點大學」，自中國各地挑選出約100個高等學校設立為重點高校。所有「985大學」都是「211大學」，但「211大學」卻不一定是「985大學」。

「雖然家裡離考點並不算遠，車程半小時內也能到。但這家酒店距離孩子高考的考場只有20米，所以我早早就預定了。」盛加駿的媽媽說，還好訂得早，目前全家入住的家庭房這種房型在考試當天已經被預訂一空。

上海市宜川中學高三學生倪靜宜的考點在普陀區的甘泉外國語中學，全家人預訂的則是考點附近的「鐘點房」。倪靜宜的家長說：「高考任務最重的是6月7日第一天，上午語文、下午數學，高考第二天上午沒有考試，下午考外語，高考第三天的外語聽說測試時間也不長，所以我們就只訂了6月7日的鐘點房，價格也相對便宜些。」

隨著2023年高考進入倒計時，考點周邊酒店預訂量也迎來了預訂高峰。澎湃新聞記者瞭解到，多家旅遊平台的數據顯示，考場周邊3公里範圍內的酒店預訂量同比增長近4倍，考場周邊可供中午小憩的鐘點房預訂量同比增長超3倍。

攜程數據顯示，從考點周邊3公里範圍內的高考房預訂熱門城市來看，北京、上海居全國前兩位，高考房預訂量相比去年同期實現倍增。在考場周邊鐘點房預訂熱門城市中，上海則位居全國第一。