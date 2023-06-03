玩家注意 拉斯維加斯大道上的賭場「最容易輸錢」

內華達博弈管理委員會統計數據顯示，玩家如果想在賭城試試手氣，最好遠離拉斯維加斯大道上的賭場，因為這些地方玩21點的下注成本較高，勝算卻更低。(路透)

想到賭城試試手氣？位於拉斯維加斯大道(Las Vegas Strip)上的賭場下注成本較高，勝算卻比較低。

內華達博弈管理委員會(Nevada Gaming Control Board)統計數據顯示，去年在拉斯維加斯大道賭場玩21點(Blackjack)的玩家，累計輸了將近10億元，創下統計推出以來玩家虧損第二高的紀錄，僅次於2007年的金額。

華爾街 日報(WSJ)報導，拉斯維加斯某些賭場在旺季期間縮減有荷官的21點賭桌桌數，提高最低下注金額，某些賭局則提高莊家勝率。報導指出，業界主管、研究人員以及玩家紛紛反應，疫情 期間開始，賭場便悄悄做出細微調整以提高莊家勝率，這套手段如今已變得更上一層樓。

包括拉斯維加斯大道上規模最大的兩家賭場美高梅度假集團(MGM Resorts)和凱薩娛樂集團(Caesars Entertainment)在內，博弈公司已經降低21點玩家可以拿到的彩金金額。

長期以來，玩家一開始兩張牌就達到21點時，賠率為3:2，玩家花10元下注可贏彩金15元。但根據調整後的新規，拉斯維加斯大道上的賭場已經把21點賭桌賠率改為6:5，下注10元贏牌時彩金變成只有12元。

報導指出，賭場這些新措施其實是博弈業者的大規模改革之一，目的是要把拉斯維加斯變成更高檔的旅遊地點。

凱薩娛樂集團執行長芮格(Tom Reeg)本月稍早在電話會議中對華爾街分析師指出，新措施可以帶來「更有價值的消費者，而且我們已經客滿了」。他表示，這套措施是把最低端的消費族群排除在外，「我不覺得有任何理由應該停止這項作法。」

報導指出，除了玩家勝率變小，觀光 客造訪拉斯維加斯的花費也比以前增加。從飯店住宿、演唱會門票到餐廳等開銷，最近幾年價格全面上漲。不過，截至目前為止，消費者並未因未花費變貴而對前往拉斯維加斯感到卻步。

內華達州主管機關指出，座落於拉斯維加斯大道上的賭場去年博弈收入合計約有83億元，與疫情期間相比足足成長超過25%。

觀光主管官員指出，2022年造訪拉斯維加斯的遊客人數比2019年來得少，但消費卻打破歷年紀錄。