母親猝逝 生前留最後一道菜…兒子淚吞：以後再也吃不到

網友和家人邊吃邊哭。（取材自TikTok）

相信對於不少人來說，無論外面的食物有多高級或美味，媽媽煮的家常菜始終是心目中第一名，也只有媽媽才熟悉自己最愛的口味，一聲「我想吃…」即可讓媽媽瞬間把朝思暮想的菜「變」出來。馬來西亞一名男子日前分享，因媽媽上個月不幸離世，留下了生前烹煮的最後一道菜，讓他和家人在享用的過程中不斷拭淚，遺憾的說「以後再也吃不到媽媽的廚藝了」。

網友分享媽媽煮的最後一道菜。（取材自TikTok）

一名馬來西亞網友透過TikTok 表示，媽媽在上個月27日因心臟病 發作離開了他們，生前留下的一道菜，為口味偏辣的煎魚，從畫面中能夠看見，女子原本滿臉悲傷，接著開始擦眼淚。該名網友提到對媽媽的思念，「以後再也吃不到媽媽的廚藝了」，兩人也互相安慰彼此。短短51秒的影片曝光後，已累積將近4萬觀看次數以及超過2000則的留言。

網友和家人邊吃邊哭。（取材自TikTok）

對此，網友們紛紛留言哀悼，有網友直言，媽媽的離開讓他感受到世界的黑暗，只因她是含辛茹苦扶養孩子長大、最偉大的女人，其他網友也表示，「祈求上天讓媽媽長命百歲」、「媽媽最後留下的咖哩雞，我放在冰箱一個月捨不得倒掉」、「媽媽會到天堂當天使 的」、「要及時跟媽媽表達愛」、「節哀，看完影片我也忍不住哭了」、「媽媽走了3年，她的拿手菜我到現在都不敢再吃」。

媽媽突然離世！生前留最後一道菜 她邊哭邊吃：以後再也吃不到

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