鑽戒失而復得美國女子淚稱奇蹟 日本人：在日本這不是奇蹟

艾莉兒．溫頓瓊斯的鑽石婚戒在東京遺失，兩天後找回來。（取材自推特@arielrwinton）

一對美國夫妻到日本 玩，妻子艾莉兒‧溫頓瓊斯的鑽石婚戒不慎遺失，報案兩天後，有人撿到送至派出所。艾莉兒感謝奇蹟發生，她的社群 發文下方，許多日本人回應，「在日本，這不是奇蹟」。

住在波士頓的艾莉兒與先生上月到日本旅行9天，第一站是東京。因為時差睡不著，夫妻到附近的健身房運動，拉單槓時覺得左手無名指很痛，於是把結婚戒指取下，交給先生保管。她的先生隨手放在短褲口袋，之後兩人一起散步到東京車站觀光。

在準備回飯店時，先生從褲口袋取出手機，發現本來放口袋的戒指不見了。這只鑽戒對艾莉兒意義不凡，這是她的父親當年向父親求婚的戒指，改造後由她承繼。她的父親在婚禮前3個月不幸過世，婚戒對全家人有特別意義。

他們立刻告訴飯店人員，詢問附近的警察 署有無拾獲戒指，沒有音訊。第二天他們印出戒指的照片與用日文寫的聯絡方式，回到散步的路線詢問路人，有沒有撿到。也問了沿路的警察署、派出所、辦公大樓與東京車站，一無所獲，最後向大手町的派出所報案。

向人在美國的母親及友人告知此時，大家的反應都是，找不回來的，不可能有人交還。艾莉兒不放棄，在推特、抖音等個人社群平台，請求協尋。許多人留言：「在日本一定能找回來」、「不要失去希望」等，鼓勵艾莉兒。

當天晚上，警察署聯絡飯店，通知戒指可能找到。第二天一早，夫妻前往認領，果然是他們的鑽石婚戒，員警轉述，撿到失物的人是在東京車站外的地上發現，交到附近派出所，派出所有接到警察署的通知，立刻明白這是報案遺失的戒指。

失而復得的艾莉兒感動地哭了，「很感謝奇蹟發生」，在推特貼文告知大家這個好消息，與她的感謝之意。日本人留言：「在日本不是奇蹟」，「從小就被教導，撿到遺失物要送交給警察」等。

夫妻之後到日光泡溫泉、在京都觀光，5月31日前往南韓首爾旅遊。艾莉兒說，「我還想到日本旅行」。