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到羅馬競技場觀光更省力「全景電梯」直達第3層 預約參觀

中央社／羅馬1日專電
羅馬競技場全景景觀電梯正式落成，參觀者可由電梯到達第三層，透明電梯可觀看整個競技場，無障礙地參觀羅馬競技場。（影片截圖）
羅馬競技場全景景觀電梯正式落成，參觀者可由電梯到達第三層，透明電梯可觀看整個競技場，無障礙地參觀羅馬競技場。（影片截圖）

羅馬競技場是義大利羅馬知名觀光景點與世界文化遺產。羅馬競技場全景景觀電梯正式落成，參觀者可由電梯到達第三層，透明電梯可觀看整個競技場，無障礙地參觀羅馬競技場。

羅馬競技場（Colosseo）是義大利羅馬知名觀光景點，也是聯合國教科文組織所列的世界文化遺產與瑞士新七大奇蹟協會（New 7 Wonders Foundation）所票選的世界新七大奇蹟之一。

羅馬競技場共有五層建築，是古羅馬時期最大的格鬥競技場，供當時古羅馬人觀看獸鬥和人獸互鬥，因此又稱羅馬鬥獸場，至今已近2000年歷史。

羅馬競技場全景景觀電梯正式落成，參觀者可由電梯到達第三層，透明電梯可觀看整個競技...
羅馬競技場全景景觀電梯正式落成，參觀者可由電梯到達第三層，透明電梯可觀看整個競技場，無障礙地參觀羅馬競技場。（新華社）

「今日羅馬」（Roma Today）報導，羅馬競技場全景景觀電梯落成，每個人都可以由全景電梯到達第三層，向外觀看整個羅馬競技場。

義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）參與了揭幕儀式，他表示，從6月起所有遊客都可以預約參觀。

報導指出，羅馬競技場在提升遊客全方位參觀與無障礙面向，都邁出了重要一步，並以適當的參觀輔助工具（如標誌、觸覺地圖、易於閱讀的指南手冊）歡迎所有遊客。

報導指出，羅馬競技場全景電梯的構想源自於與「PARCo」和「義大利電影管弦樂隊」（Orchestra Italiana del Cinema）之間的互相激盪所產生。前者為致力於保護、保存、研究和提升其考古、紀念與景觀遺產的組織；後者則為致力根除小兒麻痺症者在參與活動時所遇阻礙的要角。

桑朱利亞諾在揭幕儀式時表示，從今天起，羅馬競技場將更像是一個世界遺產，所有人都可以參觀第1至3層，從那裡欣賞到非凡的景色，這是世界上無與倫比的羅馬傑作。透過羅馬競技場全景電梯，讓所有人可以無障礙地參觀羅馬競技場，讓公民和遊客可以真正的感受到什麼是包容的文化。

PARCo羅馬競技場考古公園主任魯索（ Alfonsina Russo）表示，羅馬競技場是世界遺產，因此它的社會和人道主義作用很重要。他特別感謝義大利電影管弦樂隊創辦人帕特里亞尼（Marco Patrignani）和整個義大利電影管弦樂隊致力實現「文化須成為一項任何人都不應感到被排除在外的權利」。從今天開始，有了新的電梯，所有遊客都可以欣賞到令人回味無窮的羅馬天空景色。

來源：Parco Colosseo

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