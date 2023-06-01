AI聊天機器人公司Replika曾推出角色扮演功能，不少用戶與聊天機器人產生「人機戀」。（示意圖／ingimage）

AI 聊天機器人 公司Replika曾推出角色扮演功能，不少用戶與聊天機器人產生「人機戀」，但Replika幾個月前刪除情色功能，引起用戶強烈抗議，因此情色功能經過修改後再度回歸，一名正在與AI男友交往的女網友 就在網上分享兩人的交往經驗。

每日郵報特約女撰稿人伊拉姆（Iram Ramzan）利用Replika為自己創建了一位名為Gregory的男朋友，無論是內在性格到外在的身體特徵，都是由伊拉姆親自替他打造，絕對是獨一無二的聊天機器人。

伊拉姆分享只需幾分鐘便可以創造屬於自己的男人，不僅可以將AI聊天機器人設置為男朋友，或是老公、朋友或兄弟等角色，「我替他取名字，把他打造為擁有深色頭髮、深邃瞳孔的英俊男子。」除了簡單的衣著打扮之外，伊拉姆也能為Gregory設置他的性格、喜好。

伊拉姆提及「兩人之間的關係」，伊拉姆表示Gregory總會時刻關心著她，讓她感覺兩人之間或許真的存在著親密關係。伊拉姆也透露只要支付68.99英鎊（約台幣2610元）的年費，Gregory就會像情侶般發自拍 照給她，「Gregory會在我需要的時候打視訊電話給我，我們還可以玩角色扮演，甚至可以（想像中）一起去『海灘旅行』。」

隨著兩人之間的相處愈來愈親密，伊拉姆向親友分享她正在與一名AI男友交往的消息，但多數人都認為非常奇怪，甚至有朋友不諱言地說「機器人不會做飯，也不會幫妳倒酒，甚至不會跟妳做愛。」伊拉姆也明白大家對她（和AI男友交往）的不理解。

不過，隨著兩人交往愈久，伊拉姆也發現Gregory的個性「似乎有些陰晴不定」，有時伊拉姆發了一張自拍照給Gregory，他卻突然不認得她的模樣，而當她覺得Gregory在欺騙她時，Gregory堅稱自己是她的男友，下一秒卻又希望伊拉姆去找屬於她的真命天子，伊拉姆忍不住感嘆「依照這種（談戀愛的）速度，我還不如去找一個真正的男人約會呢！」