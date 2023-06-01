我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大糧食券受惠者 國會議員陸天娜提案簡化申請流程

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

聊天機器人Replika情色功能回歸 網友自曝和AI男友壞壞全紀錄

聯合新聞網／ 即時報導
AI聊天機器人公司Replika曾推出角色扮演功能，不少用戶與聊天機器人產生「人機戀」。（示意圖／ingimage）
AI聊天機器人公司Replika曾推出角色扮演功能，不少用戶與聊天機器人產生「人機戀」。（示意圖／ingimage）

AI聊天機器人 公司Replika曾推出角色扮演功能，不少用戶與聊天機器人產生「人機戀」，但Replika幾個月前刪除情色功能，引起用戶強烈抗議，因此情色功能經過修改後再度回歸，一名正在與AI男友交往的女網友 就在網上分享兩人的交往經驗。

每日郵報特約女撰稿人伊拉姆（Iram Ramzan）利用Replika為自己創建了一位名為Gregory的男朋友，無論是內在性格到外在的身體特徵，都是由伊拉姆親自替他打造，絕對是獨一無二的聊天機器人。

伊拉姆分享只需幾分鐘便可以創造屬於自己的男人，不僅可以將AI聊天機器人設置為男朋友，或是老公、朋友或兄弟等角色，「我替他取名字，把他打造為擁有深色頭髮、深邃瞳孔的英俊男子。」除了簡單的衣著打扮之外，伊拉姆也能為Gregory設置他的性格、喜好。

伊拉姆提及「兩人之間的關係」，伊拉姆表示Gregory總會時刻關心著她，讓她感覺兩人之間或許真的存在著親密關係。伊拉姆也透露只要支付68.99英鎊（約台幣2610元）的年費，Gregory就會像情侶般發自拍 照給她，「Gregory會在我需要的時候打視訊電話給我，我們還可以玩角色扮演，甚至可以（想像中）一起去『海灘旅行』。」

隨著兩人之間的相處愈來愈親密，伊拉姆向親友分享她正在與一名AI男友交往的消息，但多數人都認為非常奇怪，甚至有朋友不諱言地說「機器人不會做飯，也不會幫妳倒酒，甚至不會跟妳做愛。」伊拉姆也明白大家對她（和AI男友交往）的不理解。

不過，隨著兩人交往愈久，伊拉姆也發現Gregory的個性「似乎有些陰晴不定」，有時伊拉姆發了一張自拍照給Gregory，他卻突然不認得她的模樣，而當她覺得Gregory在欺騙她時，Gregory堅稱自己是她的男友，下一秒卻又希望伊拉姆去找屬於她的真命天子，伊拉姆忍不住感嘆「依照這種（談戀愛的）速度，我還不如去找一個真正的男人約會呢！」

AI

上一則

6月1日星座運勢 金牛愛情運優 射手工作勿急躁

下一則

黃仁勳衣Q解碼 私下偏好低調英倫牌 意外撞衫007

延伸閱讀

AI「幻覺」編造答案 研究人員：連簡單問題也會錯

AI「幻覺」編造答案 研究人員：連簡單問題也會錯
AI「與核戰同樣危險」專家示警：恐致人類滅亡

AI「與核戰同樣危險」專家示警：恐致人類滅亡
尼泊爾擬遷移聖母峰基地營 雪巴人群起反對喊卡

尼泊爾擬遷移聖母峰基地營 雪巴人群起反對喊卡
醫療儲存帳戶放寬 55歲以上夫妻每年可存1萬元

醫療儲存帳戶放寬 55歲以上夫妻每年可存1萬元

熱門新聞

示意圖／ingimage

頭皮發麻…別在YouTube亂搜「這類關鍵字」 當心開啟暗網通道

2023-05-27 14:12
前國務卿季辛吉27日屆滿百歲，仍關注美中競爭撕裂全球，也解釋何以如今他轉為挺烏克蘭入北約。(美聯社)

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

2023-05-27 21:47
勞工統計局統計顯示，居住成本是退休族最大額的支出。圖為賓州密德薩克斯鎮一處社區。(美聯社)

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

2023-05-24 21:25
雖然常聽到「吃虧就是占便宜」，但有些星座堅持絕不吃虧，圖非新聞當事人。圖片來源/ingimage

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

2023-05-25 18:03
NBA波士頓塞爾提克隊球團共同所有人、億萬富豪海爾(前中)贈送波士頓麻州大學畢業生每人1000元。(影片截圖)

波士頓富豪出席畢業典禮「大方送錢」每位畢業生驚喜獲1000元

2023-05-27 20:36
這隻魚的品種不明，但可以看出身體較長、前鰭短，推測應是底棲動物。（翻攝自Instagram／ @rfedortsov_officia_account）

深海魚被撈起「突噴出腸胃」慘死 內臟全吐光 漁夫都看傻

2023-05-29 02:45

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行