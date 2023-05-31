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美國防官員首度證實：UFO在世界各地都曾現蹤

記者張聲肇、編譯陳韻涵／即時報導
這張截自2020年海軍飛行員拍攝的不明飛行物，是否是外星人的太空船？情報部門的判定是「尚無結論」。(Getty Images)
這張截自2020年海軍飛行員拍攝的不明飛行物，是否是外星人的太空船？情報部門的判定是「尚無結論」。(Getty Images)

美國國家航空暨太空總署(NASA)5月31日就幽浮(UFO)舉行歷史性聽證會，國防部官員首度證實，幽浮在世界各地都曾現蹤，但需更多資料才能斷定幽浮到底是什麼，以及來自何處。

軍方無人機、飛機拍到

NASA去年籌組不明飛行物小組，該小組5月31日舉行公聽會，說明對幽浮的初步觀察。該小組目前掌握的資料主要來自軍方無人機與飛機捕捉到的錄影片段，但拍攝儀器不是科學研究層級的精確對焦鏡頭，攝錄過程也缺乏系統規畫。

須更精準收集資料判讀

該小組組長史波格爾(David Spergel)說，要進一步了解這些「空中現象」，必須更精準地收集與分析資料並解讀有價值的訊息，「但也不保證能夠充分解釋所有現象」。

UAP 不明非正常現象

不明飛行物小組負責調查「不明非正常現象」(unidentified anomalous phenomena，簡稱UAP)，即「從空中觀察到，但無法從科學角度確認是飛行器或已知自然現象的事件」，這類「不明飛行物」(unidentified flying object)俗稱「幽浮」。

研究人員將提出NASA可據以分析UAP資料的準則，專家小組預定今夏發布報告。

NASA表示，從國家安全與航空安全角度，UAP都值得研究，目前「沒有證據」能夠證明它們源自外太空或其他星球。

NASA助理副署長艾文思(Daniel Evans)說，大眾、科學界和政府都很關注UAP，該署有責任用嚴格的科學標準，查清楚UAP到底是什麼。

艾文思說，「它讓我們有機會擴大了解周遭世界，NASA成立的宗旨就是要探索未知，這工作存在我們的基因(DNA)之中。」

過去半世紀以來，國會2022年首度舉行幽浮聽證會，國防部官員釋出相關影片並成立軍方的UAP研究專案小組。

國防部UAP辦公室主任科克派翠克(Sean Kirkpatrick)說，小組同仁研究了1996年到2023年收集到的800個案例，其中僅一小部分是無法解釋的「非正常現象」。

多為圓形 可空中靜止

克派翠克表示，大多數UAP都有相似特色，通常是白色、銀色或半透明圓形物體，大小約一到四公尺，盤旋1萬呎到3萬呎高空，這類物體可以超音速行進也能靜止不動，沒有顯見的推進機制。

克派翠克以今年稍早美軍無人機在中東拍到的影片舉例說明，那是一架圓球體的金屬飛行器，從幾乎沒有建築物的沙漠上空飛掠而過，「我們所見多屬此類，全世界各地都見過」。

NASA31日首度就幽浮(UFO)舉行聽證會，國防部官員證實幽浮在全世界都曾現蹤...
NASA31日首度就幽浮(UFO)舉行聽證會，國防部官員證實幽浮在全世界都曾現蹤。（取自NASA直播)

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