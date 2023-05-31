「1條魚換1棟房」這隻紅龍魚拍出15萬美元 網嚇傻

世界紅龍魚錦標賽近日如火如荼進行，拔得頭籌的是一條身價108萬人民幣的紅龍魚，相當於一個人工作數十年的收入。 (圖/取自微博)

養條魚抵一間房？世界紅龍魚錦標賽近日如火如荼進行，拔得頭籌的是一條身價高達108萬人民幣（15萬美元）的紅龍魚，相當於中國一個人工作數十年的收入，不少網友看到價格驚呼「這條魚都可以換一間房了」。

綜合媒體報導，中國廣東省廣州市近日舉行2023年長城杯世界龍魚錦標賽，有不少龍魚愛好者爭相報名這次的賽事，最後由編號13號的紅龍魚奪下冠軍，牠的身價竟高達108萬人民幣。

該龍魚錦標賽的評審標準是針對參賽魚種的體態、比例、顏色、活躍度等等進行裁判，經過層層嚴格篩選後，獲得第一名的龍魚可以說是「魚中之王」。本次賽事冠軍揭曉後在社群網站 上引起熱議，有網友PO文說「這魚是非賣不可嗎，一條魚都可以換一間房了，離譜的是還真的有人把魚買下來了」。