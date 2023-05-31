台夢幻CEO排行榜 第1名張忠謀 黃仁勳僅排第4

台積電創辦人張忠謀、輝達執行長黃仁勳。（聯合報系資料照片）

哪位企業家是台灣上班族心中的「夢幻CEO 」人選？根據yes123求職網今（1）日公布的調查顯示，在可複選狀況下，前五名依序為：「台積電 創辦人 張忠謀」(33.7%)、「鴻海集團創辦人 郭台銘」(31.5%)、「星宇航空董事長 張國煒」(30.4%)，以及「輝達(NVIDIA)創辦人 黃仁勳」(28.4%)、「王品集團創辦人 戴勝益」(27.3%)。

另外在第六到第十名部分，又依序是：「聯電創辦人 曹興誠」(24.8%)、「奇美集團創辦人 許文龍」(20.5%)、「統一企業董事長 羅智先」(17.7%)，以及「誠品生活董事長 吳旻潔」(16.1%)、「宏碁集團創辦人 施振榮」(14.3%)。

雖然已度過疫情 衝擊的三年，不過為了力求生存與突破，許多企業加快「董監換血」腳步，掀起「高層交棒風」。根據yes123求職網今（1）日發布的最新調查顯示，「企業領導階層」的接棒過程，資方平均認為，應該要花3.9年完成交棒，稍稍短於去年調查的4年；其中甚至有23.4%認為，在「一年(含)以內」就要交接完畢。

總的來說，若比起「疫情之前」，完成「交棒時間」略有加快腳步的跡象，因為2018年調查為4.9年，到了2019年，又降至4.4年，再到2021年為4.1年。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，相較於國外興盛的接班文化，台灣因為以中小企業為主，家族事業比例高，組織雖然扁平化，但是創辦人經常身兼數職，可能較無暇去深思或落實接班人計劃。

同時在台灣業界，「所有權」和「經營權」兩者之間，是否要明確分離，看法相當分歧，哪種模式較佳仍有爭議：例如由企業創辦人的後代，維持「大股東」主政；還是對外尋求專業的高階經理人，或者由內部資深員工升任，擔任「經營舵手」；或是兩種模式並行，採「雙CEO共治」方式；甚至是「大股東」和「專業經理人」一起組成「多人決策委員會」。

楊宗斌進一步指出，社會結構轉向高齡化、少子化，結果「董總字輩」拚到快退休，有的卻自認能安心交棒的人選少；有的則是遇到第二代、第三代，對自家生意沒興趣，或者與長輩經營理念有歧見，行事風格迥異。

相較下，若交棒給專業經理人，特別是「空降部隊」，企圖大刀闊斧革新，不但要先得到基層員工與「老臣們」的認同，由於本身持股不高，若績效與薪酬無法成正比，常常引來「肥貓爭議」，甚至碰上董監改選大戰，容易導致CEO位置更迭頻繁。

因此楊宗斌建議企業高層，開始培養接班人的年紀，大約設定在35歲以前，約四五年後正式接班，代表接下來「七年級生」，有望成為CEO的主要年齡層。

當然新一代的接班人，面臨嚴峻的挑戰可不少，像是在「後疫情」時代，全球供應鏈重組，還有缺料、缺工的漲價效應，甚至因為「地緣政治」衝突，牽動企業產線或銷售據點的佈局，皆攸關未來營運的成敗。還有從傳統代工、製造，進入AI、自動化時代，由實體通路，進入電子商務，都考驗著接班人的反應速度，能否跟上「數位轉型」潮流，同時守住企業的核心價值。

企業想培養「接班梯隊」，就要避免優秀人才流失。此次調查顯示，高達76.8%的公司認為，「員工認股權」的制度有助於留才。不過僅38.8%的勞工表示，回顧任職過的企業，有提供「員工認股權」的福利。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業推動員工認股方案，或是鼓勵內部創業，能提高同仁忠誠度、向心力，有助於留住人才。畢竟員工致力於提升本身工作績效，除了有升遷、加薪機會外，還能回饋到整體企業營運表現，若因此帶動股價上漲，「資本利得」也回饋到員工自己，最終創造「勞資雙贏」局面。

上述「企業接班交棒與股東會旺季調查」，是由yes123求職網於2023年5月11日到5月26日，以網路問卷進行抽樣調查，企業有效問卷共1,025份，信心水準為95%，誤差值為正負3.06%。至於求職者部分，調查「20歲(含)以上」，且「已畢業、退伍(免役)」的會員，有效問卷共1,288份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%。