逾期96年才歸還⋯圖書館見殘破不堪書體愣了 積欠1700美元罰款1原因免還

加州 聖赫勒拿公共圖書館 (St. Helena Public Library)日前收到一本逾期96年才歸還的舊書,書體早已殘破不堪,而這本書累積下來的驚人罰款高達1,700美元,也因圖書館早已取消收取罰款的規定而無需繳納。

根據《華盛頓郵報 》報導,美國一名75歲男子吉姆(Jim Perry)日前在家中掃除時,發現亡妻留下的盒子裡放著一本借閱來的《美國家族史》(A Family History of the United States),除了這本書的外觀殘破不堪,他也未發現其他特別之處,只是想著要把書歸還給圖書館。

