逾期96年才歸還⋯圖書館見殘破不堪書體愣了 積欠1700美元罰款1原因免還

美國一名男子歸還逾期96年的舊書，積欠超過1,700美元的鉅額罰款也因圖書館停收罰款而無需繳納。（示意圖／ingimage）

加州 聖赫勒拿公共圖書館 （St. Helena Public Library）日前收到一本逾期96年才歸還的舊書，書體早已殘破不堪，而這本書累積下來的驚人罰款高達1,700美元，也因圖書館早已取消收取罰款的規定而無需繳納。

根據《華盛頓郵報 》報導，美國一名75歲男子吉姆（Jim Perry）日前在家中掃除時，發現亡妻留下的盒子裡放著一本借閱來的《美國家族史》（A Family History of the United States），除了這本書的外觀殘破不堪，他也未發現其他特別之處，只是想著要把書歸還給圖書館。

𝐎𝐯𝐞𝐫𝐝𝐮𝐞 𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐫𝐲 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐧𝐞𝐚𝐫𝐥𝐲 𝟏𝟎𝟎 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬



The book, "A History of the United States" by Benson Lossing, returned at the St. Helena Public Library in California



📸: @TayfunCoskunn



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未料，經過圖書館館長克里斯（Chris Kreiden）檢查後驚呼「這絕對是我看過最古老的書籍」，這本書登記是在1927年出借，相當於逾期超過96年，而借書人則是吉姆老婆的祖父，岳祖父當時似乎想利用這本書來教導2名年幼的孫女有關美國的知識。

克里斯檢查這本書時意外發現，書冊內頁寫著歸還日期為1927年2月21日，「可借閱2週，逾期罰款為1天5美分」，已逾期96年的罰款早已累積超過1,700美元，所幸圖書館已自2019年停收逾期罰款，因此積欠的大筆款項無需償還。

這本書的外觀嚴重破損，書頁外側裝訂的皮革早已損毀，書冊也隨之分解開來；而這本「歷史悠久」的《美國家族史》如今被收藏在圖書館入口處的陳列櫃中，未來也可能會被收進檔案庫或交由當地歷史學會加以保存。