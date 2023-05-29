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她單身123年…人瑞自曝「還是處女」上節目找真命天子

聯合新聞網／即時報導
非洲一名高齡123歲的人瑞婦女尼拉卡瓊巴（Theresa Nyirakajumba）近日在社交軟體上徵求伴侶。圖為示意圖。（取材自ingimage）
非洲一名高齡123歲的人瑞婦女尼拉卡瓊巴（Theresa Nyirakajumba）近日在社交軟體上徵求伴侶。圖為示意圖。（取材自ingimage）

非洲一名高齡123歲的人瑞婦女尼拉卡瓊巴（Theresa Nyirakajumba）近日在社交軟體上徵求伴侶，坦言自己「還是處女」，從出生以來，從未和任何男生有親密接觸，目前一直在等待著一位「完美男人」出現，因此特別透過節目公開徵求伴侶，並且在民眾的幫助下，創建了社交軟體帳號、公開徵友，希望能夠找到一名真命天子。

這位123歲的人瑞婦女尼拉卡瓊巴在電視節目「Afrimax」的一集YouTube節目影片中自我介紹，「我的名字是特蕾莎•尼拉卡瓊巴（Theresa Nyirakajumba），從未和男生男生有親密接觸，也沒有看過男生裸體，『至今還是處女』，123年來一直懷著未實現的夢想，就是等待一天會有個『完美男人』出現，並且擁抱我的靈魂。」

尼拉卡瓊巴表示，這輩子都沒有過丈夫，年輕的時候她也渴望愛，但是當時不想和任何男人交往，「我不會把自己嫁給任何男人」，她解釋，沒有和男人交往的原因是源自於村莊的習俗，年輕時被嚴禁與男孩交往，導致與異性隔絕，「我從來不想和男人交往，我很害怕他們。」不過如今已單身超過百年，讓她感到有些孤單，尤其是身邊的朋友一個個結婚之後，也渴望有個伴侶能夠與她共同度過餘生。

尼拉卡瓊巴也在節目上坦言，「我知道我的年齡對很多男人來說是很大的障礙，但我不想在找到合適的對象前放棄希望。」近日終於在民眾幫助之下，為她成立了社交軟體帳號，並在上面公開徵友，希望能夠協助她早日早到對象。

來源：Afrimax English

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