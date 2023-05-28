貝佐斯20克拉求婚鑽戒可能破350萬元 一般人都花了多少？

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與伴侶桑契斯（Lauren Sánchez）上周傳出已經訂婚，女方手上的大鑽戒引發外界諸多推測。（路透）

電商巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）與伴侶桑契斯（Lauren Sánchez）上周傳出已經訂婚了，外界所有的目光都集中在桑契斯手上大約是20克拉的鑽戒上，估計要價至少250萬美元。這也引發了話題，一般人會為了訂婚戒指花多少錢？

MarketWatch網站報導，一些人估計，根據貝佐斯與伴侶在法國坎城海邊遊艇上被拍到的照片，桑契斯手上的鑽戒約20克拉，那麼價值應落在250萬美元；一些人則估計是30克拉，珠寶業者Steven Stone Jewellers的史東（Maxwell Stone）向媒體表示，這枚鑽戒價值可能高達350萬美元。美國時人雜誌（People）的估價範圍則落在300萬至500萬美元。

不過這對貝佐斯來說，也只是口袋裡的一小毛。根據富比世 （Forbes）的資料，貝佐斯的財富淨值約1388億美元。

至於一般人，會花多少錢購買求婚戒指呢？

根據婚禮計畫網站The Knot對美國超過1.2萬對伴侶進行的2022年Real Weddings Study調查發現，平均而言，一般人花在訂婚戒指的金額為5800美元，其中三分之一的支出金額介於1000美元至4000美元間。

事實上，The Knot這份調中，有8%受訪者去年回應訂婚戒指的支出不到1000美元。

另據新娘雜誌（Brides）2018年美國人婚禮研究，一般人對訂婚戒指的支出平均為7829美元，但在2020年新冠疫情期間，這項平均數字降至3756美元。

另外，關於應該支出三個月薪水的金額來購買求婚戒指的這條昔日守則，現在已被批評是觀念過時，而且被認為是預算太高了。紐約時報 2019年的一篇報導顯示，現在較多人是支出兩周的薪水金額來購買求婚戒指。

The Knot娛樂編輯Sarah Hanlon表示：「這裡呈現的都是武斷的規則，人們不應該對要支出多少特定的金額來購買求婚戒指感到有壓力。這真的要取決於兩人的實際財務狀況。」