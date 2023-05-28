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「亞洲最高樹」有30多層樓高 西藏柏木102.3公尺

中國新聞組／即時報導
測量人員站在這棵中國最高樹下合照。（取材自新京報）
測量人員站在這棵中國最高樹下合照。（取材自新京報）

北京《新京報》報導，由北京大學領銜的聯合調查隊，日前在位於雅魯藏布國家級自然保護區的林芝市波密縣通麥鎮境內，發現了一棵高達102.3公尺的西藏柏木，約有30多層樓高，其高度刷新了亞洲紀錄，成為目前已知的亞洲第一高樹。

新京報表示，調查隊成員、北京大學遙感所教授郭慶華表示，此前研究團隊製作過一張中國全國森林高度分布圖，圖中顯示藏東南的樹木非常高，因此調查隊對林芝市多個縣非常關注。

郭慶華說，這棵西藏柏木是今年5月發現的，樹木巨大，其根部並非完全埋在土裡，很大一部分支撐根露在地面上，來穩固這個龐然大物，非常讓人震撼。

研究人員利用無人機與背包雷射雷達相結合的方式，對西藏柏木巨樹聚生區域進行精準測量，得到了巨樹群的精準三D雲模型。比起爬樹測高，這種測量方式更加安全，且不會對巨樹造成破壞。

此前，亞洲最高樹是發現於馬來西亞被命名為「Menara」（(馬來語中『塔』的意思)，的一棵黃娑羅雙，高100.8公尺。中國這次發現的這棵西藏柏木，也成為僅次於美國海岸紅杉的世界第二高樹種。

西藏柏木主要分布在藏東南區域，僅在雅魯藏布大峽谷國家級自然保護區局部有少量分布，分布區域很狹窄，種群數量稀少，被中國列為國家一級重點保護植物。

郭慶華表示，除這棵亞洲最高樹之外，這次調查還發現了50多棵85公尺以上的樹木，其中包含25棵90公尺以上高樹，大幅提升了中國乃至亞洲的樹高紀錄。「巨樹」的發現對於生物多樣性保護具有重要意義。

北京大學遙感所教授郭慶華郭背著雷射雷達對這棵西藏柏木進行數據採集。（取材自新京報...
北京大學遙感所教授郭慶華郭背著雷射雷達對這棵西藏柏木進行數據採集。（取材自新京報）

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