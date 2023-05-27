波士頓富豪出席畢業典禮「大方送錢」每位畢業生驚喜獲1000元

NBA波士頓塞爾提克隊球團共同所有人、億萬富豪海爾(前中)贈送波士頓麻州大學畢業生每人1000元。(影片截圖)

美國職業籃球聯盟(NBA )波士頓 塞爾蒂克隊球團共同所有人、億萬富豪海爾(Rob Hale)，25日出席波士頓麻州 大學(University of Massachusetts Boston)畢業典禮擔任主要致詞嘉賓，當場贈送畢業生每人1000元，令在場學生又驚又喜。

海爾與妻子宣布，他們將給予在場2500名大學生每人1000元，每個畢業生皆收到兩個內含500元的信封，一份留給自己，另一份讓畢業生捐贈給慈善機構、家人或支持者。

海爾說：「這是動盪的時局，你們存活了下來，你們成功了，值得慶賀，你們克服了，這並不容易，我們聚在這裡，並且為你們感到驕傲，我們想給你們兩個禮物，一個送給你，另一個是用來贈予的禮物。」

來源：CBS Boston

他在畢業生準備上台前宣布這一消息，觀眾報以熱烈的掌聲與歡呼，海爾表示給予的禮物是他與太太「最大的喜悅」。

他表示：「在這些艱難的時刻，增強了分享、關愛及給予的需求，我們的社區、我們的世界比以往都需要你們，需要我們，需要我們展現同情心。」