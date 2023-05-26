我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州禁中國公民置產 法案胎死腹中 亞裔：抗爭未結束

債限違約恐癱瘓醫保…數百萬人保險開銷將飆增

手機指紋辨識失敗？網曝1妙招必解鎖 卻被嫌「好噁心」

聯合新聞網／ 即時報導
網友發現螢幕解鎖妙招。滑手機示意圖。（Ingimage）
網友發現螢幕解鎖妙招。滑手機示意圖。（Ingimage）

用戶經常抱怨Google 的Pixel 6 系列指紋辨識 不夠靈敏，有網友發現一個小妙招，就是在手指太過乾燥時，用手指擦拭鼻子外側的油脂，就能順利被手機讀取；其他人笑稱「有點噁心」，也有人建議「可以抹乳液也有效」。

一名網友在Reddit論壇分享「解決指紋問題」的妙招，他的指紋讀取器總是在他洗澡、淋浴、洗手、游泳後變得不靈敏，他發現只要手指保持乾淨或乾燥，指紋辨識就不夠靈敏。

該網友表示，他發現手指上必須要有足夠的油脂，才能成功辨識，因此他會先擦拭鼻子外側的油，接著再解鎖，想不到這個方法每次都成功。他說，雖然曾經考慮過以乾燥手指重新設定指紋，但只摸鼻子上的油的方法還是簡易得多。

其他網友則留言「有點噁心，但同時又很酷也很有趣」、「我的手總是那麼乾燥，擦上一點乳液也有效」、「根據我的經驗，Pixel 6和7難以識別乾手指。我只是傾向於用手指在頭皮上摩擦，一旦頭皮有點油膩，按下FPS時一切都會恢復正常。」。

還有人留言「關於閱讀器，我關閉了屏幕保護膜靈敏度選項，然後從我的拇指上添加了4個指紋，因為我使用最多，然後打開了觸摸安全選項，它的效果好多了」、「就我而言，我的右手拇指大部分時間都是乾的，當我用它做指紋時，它不起作用。但對於我的左手拇指來說，大部分時間濕潤度都在10%左右，它的註冊失敗率極低」。

游泳 手機 Google

上一則

教室裝監視器 偵測學生「低頭率」 網驚喊：太變態了

延伸閱讀

李坤城兒轟父嫩妻「醫院結婚搶房產」 還控她偽造文書

李坤城兒轟父嫩妻「醫院結婚搶房產」 還控她偽造文書
25歲女體檢遭60歲醫師含乳頭 廈門警靠口水DNA指紋逮人

25歲女體檢遭60歲醫師含乳頭 廈門警靠口水DNA指紋逮人
世界晚報／南加海豹利鼻子打電動 展顯超高認知能力

世界晚報／南加海豹利鼻子打電動 展顯超高認知能力
加州黑熊出沒 數量暴增三倍

加州黑熊出沒 數量暴增三倍

熱門新聞

蘋果（Apple）於2021年推出追蹤器AirTag，用於追蹤定位物品，但一度淪為惡意跟蹤的工具。（取材自PatentlyApple）

蘋果AirTag新專利「可貼身上」 網友卻想做色色的事

2023-05-17 21:56
男大生因為在宿舍實在太熱，突發奇想的自製「冷氣機」，實測真的能涼爽2-3小時。(取材自Tiktok)

天氣太熱睡不著 男大生「1妙招」花7美元冷氣吹到爽

2023-05-20 22:30
勞工統計局統計顯示，居住成本是退休族最大額的支出。圖為賓州密德薩克斯鎮一處社區。(美聯社)

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

2023-05-24 21:25
(取自IG)

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

2023-05-24 02:40
圖片來源/ingimage

什麼難聽講什麼…3星座最管不住嘴 第1名自以為很會聊

2023-05-19 17:59
雖然常聽到「吃虧就是占便宜」，但有些星座堅持絕不吃虧，圖非新聞當事人。圖片來源/ingimage

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

2023-05-25 18:03

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花