手機指紋辨識失敗？網曝1妙招必解鎖 卻被嫌「好噁心」

網友發現螢幕解鎖妙招。滑手機示意圖。（Ingimage）

用戶經常抱怨Google 的Pixel 6 系列指紋辨識 不夠靈敏，有網友發現一個小妙招，就是在手指太過乾燥時，用手指擦拭鼻子外側的油脂，就能順利被手機 讀取；其他人笑稱「有點噁心」，也有人建議「可以抹乳液也有效」。

一名網友在Reddit論壇分享「解決指紋問題」的妙招，他的指紋讀取器總是在他洗澡、淋浴、洗手、游泳 後變得不靈敏，他發現只要手指保持乾淨或乾燥，指紋辨識就不夠靈敏。

該網友表示，他發現手指上必須要有足夠的油脂，才能成功辨識，因此他會先擦拭鼻子外側的油，接著再解鎖，想不到這個方法每次都成功。他說，雖然曾經考慮過以乾燥手指重新設定指紋，但只摸鼻子上的油的方法還是簡易得多。

其他網友則留言「有點噁心，但同時又很酷也很有趣」、「我的手總是那麼乾燥，擦上一點乳液也有效」、「根據我的經驗，Pixel 6和7難以識別乾手指。我只是傾向於用手指在頭皮上摩擦，一旦頭皮有點油膩，按下FPS時一切都會恢復正常。」。

還有人留言「關於閱讀器，我關閉了屏幕保護膜靈敏度選項，然後從我的拇指上添加了4個指紋，因為我使用最多，然後打開了觸摸安全選項，它的效果好多了」、「就我而言，我的右手拇指大部分時間都是乾的，當我用它做指紋時，它不起作用。但對於我的左手拇指來說，大部分時間濕潤度都在10%左右，它的註冊失敗率極低」。