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「你是最棒的」蒂娜透納逝世 鮮花堆滿瑞士豪宅

中央社／瑞士屈斯納赫特24日報導
蒂娜透納位於瑞士的豪宅門口有民眾獻花哀悼。 （Getty Images）
蒂娜透納位於瑞士的豪宅門口有民眾獻花哀悼。 （Getty Images）

搖滾巨星蒂娜透納（Tina Turner）去世消息傳出，哀悼的鮮花和蠟燭堆滿她位於瑞士屈斯納赫特（Kusnacht）的莊園大門前，歌壇與政界名人紛紛表達驚訝與不捨。

綜合法新社與路透報導，在蒂娜透納多年稱為家的阿岡昆莊園（Chateau Algonquin）前，歌迷聚集在黑暗的天色中，接連在鐵門前獻上鮮花或點起蠟燭，燭光通過紅色玻璃罐搖曳閃爍。

「你是最棒的」，花束裡有1條訊息中如此寫著，這也是蒂娜透納多年暢銷作的曲名。

住在蒂娜透納附近的斯洛維尼亞人尼德（Miran Znider）強忍淚水向法新社表示：「我很震驚，沒想到她如此早過世。」

蒂娜透納10年前放棄美國國籍成為瑞士人。瑞士總統柏塞茲（Alain Berset）在推特上寫道：「蒂娜透納去世後，世界失去了一位偶像。這位令人印象深刻的女性在瑞士找到第2故鄉，我的心與她的家人同在。」

蒂娜透納一生共獲得12座葛萊美獎（Grammy Awards）肯定，她曾於1991年入主搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame）。滾石樂團主唱米克傑格（Mick Jagger）說：「好友蒂娜透納的去世讓我感到非常傷痛。她是位極有才華的藝人與歌手。鼓舞人心、熱情、風趣、慷慨。在我年輕時幫過我很多，永遠不會忘記她。」

蒂娜透納與歌手布萊恩亞當斯（Bryan Adams）曾以單曲It's Only Love入圍葛萊美最佳搖滾演唱組合，布萊恩亞當斯感傷地說：「我將永遠感激妳帶我和妳一起巡演，一起去錄音室並成為朋友。感謝妳說出妳生活的真實面貌激勵全球數百萬人，並將妳的歌喉送給我們。」

同樣榮登搖滾名人堂的金髮美女合唱團（Blondie），主唱黛比哈里（Debbie Harry）說：「蒂娜透納是位從（田納西州）納特布希（Nutbush）棉花田一路爬上來的女性。蒂娜在我起步時對我有很大的啟發，直到今天仍是如此。」

美國總統拜登對蒂娜透納的逝世也表達了哀痛之意，他說：「她世代難逢的天賦永遠改變美國音樂之外，個人實力也是無與倫比。她克服逆境，甚至是虐待，建立了一個世代傳承的生涯，以及完全屬於她的生活和傳奇。」

搖滾巨星蒂娜透納離世。（歐新社）
搖滾巨星蒂娜透納離世。（歐新社）
蒂娜透納位於瑞士的豪宅門口有民眾獻花哀悼。 （Getty Images）
蒂娜透納位於瑞士的豪宅門口有民眾獻花哀悼。 （Getty Images）

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