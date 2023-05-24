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12星座最擅長偽裝的事…白羊裝懂 巨蟹裝弱 天秤裝公平？

聯合新聞網／12talks
圖片來源/ingimage
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每個人或多或少都有自己偽裝的一面，不同的星座也有不同的面向。尤其我們對不同的人都有自己想要展現的一面。

魔羯座

最擅長是偽裝冷漠，其實魔羯座對於身邊發生的事情非常敏感，也會有很多的情緒，只是不想讓別人了解自己，在很多時候偽裝成冷漠、冷淡，假裝對一切都不在乎。

水瓶座

最擅長是偽裝熱情，有時候水瓶對你做的事情根本不在意，但因為礙於社交關係才被迫給予反應。水瓶對你的熱情可能只是一時一刻，甚至很快就忘光光。

雙魚座

最擅長偽裝堅強，你會發現，很多雙魚座好像沒有那麼脆弱，好像對於人生充滿希望。但其實雙魚座想事情很悲觀，非常情緒化。內心很敏感，但不想被人發現自己的不安。

白羊座

最擅長偽裝萬事通，不服輸的白羊座對很多事情都表現興趣，有時只是不想承認自己不擅長的事情。

金牛座

最擅長偽裝不在意，金牛座對於別人的眼光很在意，但往往都很會裝出一副根本不在意其他人的想法，只是保護自己的一個方法，也是避免顯露自己懦弱的一面。

雙子座

最擅長偽裝社交能力很狂，雙子座表面人人好，但其實雙子很需要自己的空間，在社交場合中總是忍不住當一隻花蝴蝶，總是在人群中被注目。

巨蟹座

最擅長偽裝弱者，很多人誤以為巨蟹座常被人欺負，常常把自己隱藏起來。其實巨蟹內心很強大，有時只是故意讓你感覺是弱者，很會利用『情緒』去導向其他人的想法。

獅子座

最擅長偽裝大方，獅子的大方源於面子，有時候因為面子的問題，做出許多讓人感到驚訝的大方行為。但很多時候並不是出自於真心。

處女座

最擅長偽裝無所謂，對於別人的看法無所謂，對於別人的批評無所謂。其實不是，處女座裝無所謂只是讓自己暫時抽離，不想被影響情緒。

天秤座

最擅長偽裝公平，是的，天秤座其實不想事事都公平，很多時候其實天秤是對人不對事，都是先入為主的評價，只是礙於做做樣子，才偽裝很重視公平。

天蠍座

最擅長偽裝冷酷，其實外表冷酷的天蠍，內在有顆溫熱的心，對很多事情都很關心，只是不擅於表達自己，只好裝出一副事不關己的樣子。

射手座

最擅長偽裝獨立，射手座很享受自由自在的感覺，但是內心是很重視團體生活的，只是很多時候社交生活會讓射手感到疲憊，所以偽裝獨立起來。

＊本篇文章為 12talks 授權專欄，未經同意禁止轉載。

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